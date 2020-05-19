Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Космодромы#Байконур19.05.2020 10:30

Международный день музеев отметили на Байконуре пополнением новыми экспонатами

Успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-14», состоявшийся 25 апреля 2020 года, позволил пополнить музей космодрома Байконур новыми экспонатами. Наземная поисковая группа передала хранителям музея аэродинамический руль одного из боковых блоков «Союза-2», доставив их с района падения 1-й ступени носителя.

В ближайшее время музей получит копию Боевого знамени 5-го Научно-исследовательского испытательного полигона Байконура. Событие передачи знамени приурочено к памятной дате — 2 июня 2020 года отмечается 65-я годовщина со дня образования Байконура. В этот день в 1955 году директивой Генерального штаба Министерства обороны СССР была утверждена организационно-штатная структура 5-го Научно-исследовательского испытательного полигона и создана войсковая часть 11284 — штаб полигона.

Сам музей Байконура в этом году празднует свое 55-летие. Наравне с наблюдением за пуском ракеты, музей является главным туристическим магнитом космической гавани. В экспозиции, помимо прочего, представлены элементы ракет, различные приборы, фотографии и памятные вещи.

Международный день музеев — ежегодный праздник, отмечаемый 18 мая. Международный день музеев празднуется во всём мире с 1977 года.

MIL OSI