Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор отметил важность принятия Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты».

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области отметил важность принятия Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и прокомментировал его основные новации.

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Сенатор подчеркнул, что ритм современной жизни зачастую не позволяет собственникам помещений в многоквартирных домах принимать активное участие в обсуждении вопросов по содержанию и управлению общим имуществом таких домов на собрании собственников.

«Внедрение цифровых технологий в сферу управления многоквартирными домами позволит проводить общие собрания в дистанционном режиме, повысит активность собственников при принятии решений по управлению, содержанию и эксплуатации общего имущества», — отметил Олег Мельниченко.

Внедрение цифровых технологий в сферу управления многоквартирными домами позволит проводить общие собрания в дистанционном режиме, повысит активность собственников

Законом закрепляются требования к организации и проведению общих собраний в форме заочного голосования с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства и созданной для этой цели региональной информационной системы. При этом региональные информационные системы должны быть доступны собственникам для пользования не позднее 1 июля 2021 г. «В установленный срок регионы должны обеспечить техническую взаимосвязь информационных систем и возможность размещения в автоматизированном режиме требуемой информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», — подчеркнул глава Комитета Совета Федерации.

Кроме этого, закон продлевает в текущем году срок проведения годовых общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах до 1 января 2021 г. «Эта новация позволит управляющим организациям и правлениям товариществ собственников жилья, жилищных и жилищно-строительных кооперативов подготовить и провести общие собрания в условиях действия мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», – отметил Олег Мельниченко.

Комитет рассмотрел и рекомендовал Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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