Продолжается образовательная онлайн-программа «Современное антикризисное решение для спорта»

Source: Russia Ministry of Sport

С целью поддержки специалистов спортивной отрасли в период пандемии и самоизоляции образовательный проект SportB2B Lab при поддержке Министерства спорта Российской Федерации реализовывает образовательную онлайн-программу «Современное антикризисное решение для спорта».

Цикл из бесплатных обучающих вебинаров по актуальным темам проводился в апреле и мае этого года и продолжится в июне. Программа получила большой отклик в регионах страны – в ней уже приняли участие более 15 000 человек.

«Режим самоизоляции открывает новые возможности, в том числе для повышения компетенций специалистов спортивной отрасли, – отмечает Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. – Данная образовательная программа позволит всем заинтересованным спортивным организациям оперативно наладить процессы и обеспечить поэтапный переход к полноценному рабочему режиму, но уже с новым опытом и знаниями, приобретёнными за период карантина. Наша задача – выйти из кризиса со свежими силами, идеями, действуя системно и профессионально».

Онлайн-программа «Современное антикризисное решение для спорта» в июне включает восемь онлайн-семинаров по актуальным темам отрасли:

– Спортивные объекты: сертификация и доступ маломобильных групп населения. Что нужно знать? (2 июня, 11-00)

– Эффективный маркетинг спортивной федерации: как правильно упаковать продукт? (5 июня, 11-00)

– Спортивные школы и академии: стратегия развития и продвижения онлайн и офлайн (9 июня, 11-00)

– Говорим с потребителем на одном языке: как устроены PR и маркетинговые коммуникации в спорте? (11 июня, 11-00)

– Мерчендайзинг (атрибутика) и лицензирование в спорте: как на этом заработать любой спортивной организации от мала до велика? (16 июня, 11-00)

– Кейтеринг на объектах спорта – правильная организация общественного питания и регламентирующие ее нормативные акты (19 июня, 11-00)

– Детско-юношеский футбол: структура, развитие, правовые и юридические аспекты (23 июня, 11-00)

– Три диджитал-кита для спорта: социальные сети, сайт, CRM (26 июня, 11-00)

В проекте задействовано свыше 50 экспертов в области физической культуры и спорта.

Онлайн-программа предназначена для руководителей региональных органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта; руководителей и сотрудников муниципальных образований, ответственных за спорт; руководителей и специалистов, работающих в области управления и эксплуатации объектов спорта; руководителей и сотрудников спортивных академий, школ, спортивных секций, клубов, федераций; действующих и завершивших карьеру спортсменов и тренеров, планирующим работать в области управления спортом.

Слушатели онлайн-программы получат информацию и знания, необходимые для эффективного осуществления профессиональной деятельности, которые можно сразу применить на практике. Интерактивный формат обучения даст им возможность задать эксперту конкретные вопросы, а после завершения обучения – получить официальный сертификат об участии в семинаре с номером образовательной лицензии в электронном виде.

Зарегистрироваться для участия в бесплатных вебинарах на июнь можно с 18 мая 2020 года на сайте www.sportb2b.ru/lab.

Пресс-служба Минспорта России

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