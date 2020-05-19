Прокуратура Архангельской области проводит проверку соблюдения прав граждан в период весеннего половодья

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Ситуация в сфере защиты населения и территорий от паводков находится на контроле прокуратуры Архангельской области.

По информации ФГБУ «Северное УГМС» на водных объектах Архангельской области в настоящее время сформировались максимальные уровни воды, в результате чего в 10 муниципальных образованиях (Коношский, Котласский, Красноборский, Ленский, Лешуконский, Мезенский, Няндомский, Онежский, Пинежский, Холмогорский районы, г. Котлас) подтоплена 821 придомовая территория в 34 населенных пунктах, 230 дачных участков с общим охватом населения в количестве 1611 человек.

Сотрудниками прокуратуры области совместно с главами администраций муниципальных образований осуществлены выезды в подтопленные деревни Няндомского, Устьянского, Шенкурского районов, в рамках которых осмотрены развернутые пункты временного размещения населения, поврежденные мостовые сооружения, автомобильные дороги, осуществлен прием граждан.

Органами местного самоуправления создаются комиссии по определению нанесенного ледоходом и паводком 2020 года ущерба.

Прием граждан по вопросам, связанным с возникновением чрезвычайных ситуаций и установлением их последствий, осуществляется руководством прокуратуры области, начальниками структурных подразделений прокуратуры области, прокурорами районов, городов и их заместителями.

Территориальным прокурорам дано указание при возникновении чрезвычайных ситуаций, создающих угрозу массового подтопления жилых домов, объектов социальной, транспортной инфраструктуры, промышленных объектов лично выезжать на места происшествий в целях координации деятельности органов государственной власти, местного самоуправления, правопорядка, выяснения всех значимых обстоятельств на месте.

Кроме того, организованы и проводятся проверки работы диспетчерских служб муниципалитетов, осуществляющих сбор и оперативный обмен информации с Центром управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по области.

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