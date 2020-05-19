Прокуратура Республики Калмыкия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве ребенка-инвалида

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Республики Калмыкия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ики-Бурульского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения избил малолетнего сына своей гражданской супруги – ребенка-инвалида, 2014 года рождения. Причиненные ребенку повреждения повлекли тяжкий вред здоровью, в результате которых он погиб на месте.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный Суд Республики Калмыкия для рассмотрения по существу.

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