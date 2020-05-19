Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области провел заседание Комитета, на котором, в частности, рассматривался вопрос о внесении изменений в Регламент верхней палаты.

Изменения касаются порядка подготовки отзывов комитетов палаты в отношении законопроектов, рассмотренных Советом Государственной Думы до первого чтения и направленных в Совет Федерации.

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«К нам поступают из Государственной Думы законопроекты, по которым один из комитетов Совета Федерации является головным, а один или несколько комитетов могут быть соисполнителями. В Государственную Думу направляется отзыв головного комитета, который формирует консолидированную позицию с учетом мнения комитетов-соисполнителей. Поэтому срок рассмотрения законопроекта для комитетов-соисполнителей не превышает половины срока, определенного Советом Государственной Думы для направления отзыва на законопроект», — сказал Вячеслав Тимченко.

По словам сенатора, бывают случаи, когда позиции комитетов по законопроекту различаются. Для этого предлагается уточнить порядок выработки консолидированной позиции: проводится согласительная процедура с участием соответствующих комитетов палаты и курирующего заместителя Председателя Совета Федерации.

Заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Вячеслав Тимченко

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Светлана Горячева

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Сергей Фабричный

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Николай Семисотов

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Геннадий Голов

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Екатерина Алтабаева

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Заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Сергей Брилка

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Мухарбек Барахоев

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«Таким образом, будет формироваться общая позиция палаты», — пояснил Вячеслав Тимченко.

Члены профильного Комитета СФ поддержали предлагаемые изменения в Регламент. Далее этот вопрос будет направлен на рассмотрение Совета Федерации.

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