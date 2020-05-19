Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный19.05.2020 09:00

Работы по годовому техническому обслуживанию на Восточном

На космодроме Восточный специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») продолжают проводить работы по годовому техническому обслуживанию технологического оборудования.

Оно проводится в целях поддержания изделий ракетно-космической техники в исправном и работоспособном состоянии для применения по назначению. Техническое обслуживание представляет собой комплекс профилактических работ, проводимый персоналом космодрома Восточный согласно требованиям эксплуатационной документации.

В соответствии с принятыми решениями, согласованными с генеральными разработчиками оборудования, полугодовое и годовое технические обслуживания проводятся одновременно. Оно является важным этапом в жизненном цикле эксплуатации изделия ракетно-космической техники, наравне с её применением по назначению.

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