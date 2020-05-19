Реализацию государственной программы РФ «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы» рассмотрели в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

«Круглый стол» на эту тему в режиме видеоконференции провел М. Пономарев.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Михаил Пономарев ПономаревМихаил Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тюменской области провел «круглый стол» на тему: «О ходе реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы».

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В заседании в режиме видеоконференции участвовали члены СФ Валерий Васильев, ВасильевВалерий Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ивановской области Константин Долгов, ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Андрей Епишин, ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области Владимир Кравченко, КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области Александр Пронюшкин, ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области Юрий Федоров, ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства транспорта РФ, Федерального агентства воздушного транспорта, Военно-промышленной комиссии РФ, Счетной палаты, ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», региональных органов государственной власти.

Михаил Пономарев отметил, что «круглый стол» проведен в рамках проведения «парламентского контроля».

За прошедшие годы Россия не смогла обеспечить свое присутствие на мировом рынке гражданской авиации

«Особое внимание в ходе обсуждения следует уделить самолетостроению, т. к. в настоящее время в этой отрасли сложилась непростая обстановка. За прошедшие годы Россия не смогла обеспечить свое присутствие на мировом рынке гражданской авиации. Так, если доля России на мировом рынке военных и многофункциональных вертолетов составляет более 20 процентов, на рынке гражданских вертолетов – около 3 процентов, а на рынке гражданских самолетов эта доля составляет доли процента», — сказал сенатор.

Он предложил сделать основный упор на рассмотрении вопросов разработки и производства линейки самолетов гражданской авиации, находящихся на стадиях разработки и производства, а также самолетных двигателей.

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Михаил Пономарев

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Александр Пронюшкин

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Алексей Дмитриенко

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Владимир Кравченко

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Алексей Дмитриенко

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Директор Департамента стратегического планирования ПАО «ОАК» Владимир Волик рассказал о ходе реализации стратегии развития отечественного самолетостроения, финансовом, технологическом, научно-техническом, законодательном обеспечении отрасли, факторах роста динамики производства отечественных воздушных лайнеров.

В обсуждении приняли участие аудитор Счетной палаты Андрей Перчян, член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Андрей Ельчанинов, директор Департамента авиационной промышленности Министерства промышленности и торговли РФ Дмитрий Лысогорский, заместитель директора Департамента государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта РФ Дмитрий Степаненко, заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Алексей Новгородов, председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев, первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Андрей Тюрин, врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Жадаев.

Участники мероприятия обсудили такие вопросы, как сроки и объемы финансирования разработки самолетов «Сухой Суперджет – 100», МС-21, Ил-114, ШФДМС, а также авиационных двигателей ПД-14, ПД-35, АПД-500, их конкурентоспособность по сравнению с зарубежными аналогами по критериям стоимость, безопасность, экономичность, а также возможности серийного производства — производственные мощности, послепродажное обслуживание, рынок сбыта.

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