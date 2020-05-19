Сенаторы поддержали изменения в Трудовой кодекс, повышающие предельный возраст ректоров вузов и руководителей научных организаций

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела в формате дистанционной видеосвязи заседание Комитета. В мероприятии принял участие заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов. УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан

Первый заместитель председателя Комитета СФ Дмитрий Василенко ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области представил Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления предельного возраста для замещения должностей руководителей, заместителей руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и научных организаций и руководителей их филиалов».

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Предлагается повысить предельный возраст пребывания в должности ректора образовательной организации или руководителя научной организации с 65 до 70 лет, независимо от срока действия заключенных с ними трудовых договоров. Предлагается также ввести ограничение продолжительности пребывания лица в такой должности в одной и той же организации — не более трех сроков, каждый из которых не может превышать 5 лет.

Предлагается повысить предельный возраст пребывания в должности ректора образовательной организации или руководителя научной организации с 65 до 70 лет

Дмитрий Василенко также представил Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» и статью 51 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Документом уточняются полномочия президента вуза и научного руководителя научной организации.

В обсуждении вопросов приняла участие статс-секретарь — заместитель Министра науки и высшего образования РФ Марина Лукашевич.

Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Лилия Гумерова

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Ильяс Умаханов

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Ирина Рукавишникова

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Наталия Косихина

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Ильяс Умаханов

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Первый заместитель председателя Комитета СФ Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области представил Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части установления квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих». Устанавливается, в частности, что документ о квалификации подтверждает получение квалификации по профессии рабочего, должности служащего и присвоение (при наличии) разряда или категории по результатам профессионального обучения.

В обсуждении этого вопроса принял участие статс-секретарь — заместитель Министра просвещения РФ Андрей Корнеев.

Члены Комитета СФ рекомендовали палате одобрить указанные законы.

Лилия Гумерова представила проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».

Законопроект прошел процедуру первого чтения. В части вопросов ведения Комитета документом предлагается предоставить Правительству РФ право устанавливать особенности проведения государственной итоговой аттестации и вступительных экзаменов при приеме в бакалавриат и специалитет, а также особенности порядка распределения и установления вузам и организациям СПО дополнительных бюджетных мест, предоставляемых за счет федерального бюджета, в том числе в пределах нераспределенного объема контрольных цифр приема, образовавшегося после проведения публичного конкурса.

Лилия Гумерова проинформировала, что рядом сенаторов – членов Комитета СФ подготовлена поправка к законопроекту, направленная на обеспечение непрерывности образовательного процесса в условиях введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

«Никто не заменит традиционную школу, живое общение учителя с учеником. Никто и не ставит такую задачу. Речь идет об обеспечении непрерывности образования в нестандартных условиях», — подчеркнула сенатор.

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