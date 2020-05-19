Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы разработали 43 пункта предложений, связанных со срочными изменениями в федеральных законах, сообщил вице-спикер СФ.

Совет палаты Совета Федерации утвердил перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Совета Федерации Николай Федоров. ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики

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Первый вице-спикер СФ, возглавляющий рабочую группу палаты по мониторингу и совершенствованию законодательства в условиях распространения коронавирусной инфекции, рассказал что по итогам рассмотрения предложений, поступивших из регионов, проработки их в профильных комитетах и Экспертных советах при Совете Федерации, разработаны 43 пункта предложений, связанных со срочными изменениями в федеральных законах. «Еще 94 пункта касаются законов, которые нужно на более системной основе менять на перспективу – в этом и следующем годах».

Николай Федоров выделил ряд предложений, реализация которых предусматривает финансирование из федерального бюджета. «Это повышение размеров помощи наиболее уязвимым категориям населения – пожилым людям, детям, многодетным семьям, тем гражданам, кто потерял работу. Часть законопроектов уже подготовлены и внесены в Государственную Думу» .

Ряд предложений будет финансироваться из федерального бюджета. Это повышение размеров помощи наиболее уязвимым категориям населения – пожилым людям, детям, многодетным семьям, тем гражданам, кто потерял работу

Данные предложения, пояснил Николай Федоров, направлены на усиление правовой защиты институтов, связанных с получением образования – путем дистанционных технологий. «Также речь идет о защите пациентов, которые нуждаются в плановых обследованиях и операционных вмешательствах. Они остались без должного внимания из‑за пандемии коронавируса».

Это срочные законопроекты, которые внесли или вносят в эти дни сенаторы с коллегами из нижней палаты, сказал Николай Федоров. «Есть и предложения по ускорению прохождения уже внесенных в Государственную Думу документов, касающихся, например, «регуляторной гильотины» – чтобы облегчить административное давление на бизнес». С одной строны необходима либерализация, с другой — новые стандарты, связанные с санитарно-эпидемиологическими требованиями при посещении общественных мест, сказал первый вице-спикер СФ.

Работы очень много, отметил он. «В эти дни Правительство России ведет подготовку общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Совет палаты принял решение оперативно внести инициативы сенаторов в правительственную комиссию, чтобы они вошли в разрабатываемый Правительством документ».

Николай Федоров также рассказал, что рабочая группа Совета Федерации постоянно отслеживает ситуацию, связанную с выплатами медикам. «Мы мониторим ситуацию в регионах, эта тема обсуждалась сегодня на заседании профильного Комитета СФ и Совета палаты. Вопрос также будет поднят завтра на пленарном заседании с участием заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой. Планируется принять соответствующее постановление Совета Федерации по итогам правительственного часа», — сообщил вице-спикер СФ.

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