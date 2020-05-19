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#НПО Энергомаш#Главное#ВЦРД#КБХА#ВГТУ19.05.2020 12:41

С руководством ВГТУ подписана дорожная карта

Воронежский центр ракетного двигателестроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») и Воронежский государственный технический университет (ВГТУ, опорный вуз Воронежской области) 18 мая 2020 года подписали совместную дорожную карту по взаимодействию в области подготовки и трудоустройства высококвалифицированных кадров различных специальностей для нужд предприятия.

Документ был подписан в ходе состоявшейся рабочей встречи исполнительного директора КБХА Сергея Ковалева и временно исполняющего обязанности ректора ВГТУ Игоря Дроздова. На ней были обсуждены текущие вопросы сотрудничества в рамках деятельности базовых кафедр «Технологии машиностроения» и «Ракетные двигатели», проблемы прохождения студентами практики, написания дипломных и курсовых работ в условиях противоэпидемических мер.

Отдельное внимание участники встречи уделили перспективам взаимодействия: формам и методам привлечения на производство талантливой молодежи, повышению квалификации действующих сотрудников, подготовке целевых групп специалистов для работы на оборудовании, которое вводится в строй по инвестиционным проектам, совместному участию двух организаций в программах государственно-частного партнерства по созданию ракетно-космической техники.

Исполнительный директор КБХА Сергей Ковалев: «Значимость опорного вуза технического профиля для нашего предприятия трудно переоценить. Регулярно участвуя в конференциях и круглых столах ВГТУ, я неоднократно убеждался в том, что здесь много талантливых студентов, аспирантов, которые горят искренним желанием реализовывать сложные, прорывные научно-технические проекты. Наше предприятие располагает для этого всем необходимым: современным оборудованием, интересными заказами по созданию новой техники. Ценным и перспективным ребятам мы готовы предоставлять „подъемные“ и социальные льготы, помощь с ипотекой. Убежден, что выстраивание двусторонней системной работы в области целевой подготовки кадров принесет пользу не только нам, но и университету, и молодежи, находящейся в поисках достойного места занятости».

Врио ректора ВГТУ Игорь Дроздов: «Кафедра „Ракетные двигатели“ в своё время стала для меня фундаментом профессионального, педагогического роста. Хорошо зная инженерную школу КБХА, его производственную базу, я вижу значительный потенциал усиления связки „вуз — предприятие“. Наш университет имеет богатые традиции подготовки высококвалифицированных кадров для воронежского машиностроения, промышленности, и мы будем целенаправленно их развивать».

По итогам подписания двусторонней дорожной карты достигнуто соглашение о формировании совместной рабочей группы, которая уже на этой неделе выработает первые решения по намеченным задачам сотрудничества.

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