В Минспорте России обсудили рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мероприятий для фитнес-индустрии

Source: Russia Ministry of Sport

Первый заместитель Министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров провёл совещание в онлайн-формате с руководителями ведущих организаций фитнес-индустрии России. Обсуждались вопросы выхода фитнес-индустрии из режима ограничений, связанных с пандемией.

Ранее 14 мая Минспорт России направил в адрес руководителей субъектов Российской Федерации рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мероприятий в отрасли физической культуры и спорта в условиях эпидемического распространения COVID-19.

При этом руководители субъектов Российской Федерации в зависимости от эпидемиологической обстановки в своих регионах самостоятельно принимают решение о запуске этапов выхода из режима ограничений и введении в деятельность физкультурно-спортивных объектов.

Из рекомендованных мероприятий первого и второго этапов для фитнес-индустрии являются важными и требующими разъяснения следующие.

На первом этапе жителям регионов предлагаются индивидуальные (с тренером или самостоятельно) занятия физической культурой и спортом, в том числе спортивная подготовка на открытом воздухе, открытых уличных плоскостных спортивных площадках, беговых и велосипедных дорожках, общедоступных спортивных стадионах, иных открытых спортивных сооружениях – при условии соблюдения социальной дистанции между занимающимися не менее 5 метров.

Рекомендации предусматривают оказание услуг для индивидуальных (с тренером или самостоятельно) занятий физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, организацию спортивной подготовки на объектах спорта – с загрузкой объектов в объёме не более 25% от единовременной пропускной способности спортивного сооружения.

На втором этапе помимо индивидуальных занятий добавляются групповые занятия (не более 20 человек) с загрузкой объектов спорта в объёме не более 50% от единовременной пропускной способности спортивного сооружения.

Азат Кадыров отметил, что на сегодняшний день 25 субъектов Российской Федерации находятся на первом этапе запуска деятельности спортивно-оздоровительной отрасли, а обозначенная пропускная способность спортивных сооружений должна рассчитываться исходя из нормативов приказа Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».

По итогам совещания представители фитнес-индустрии сформируют свои предложения по работе фитнес-центров с учётом эпидемиологической обстановки в регионах страны.

Пресс-служба Минспорта России

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