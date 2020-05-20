В Мурманской области благодаря прокуратуре работникам выплачена заработная плата в размере более 11 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Октябрьского административного округа города Мурманска провела проверку соблюдения трудового законодательства в обществе с ограниченной ответственностью «Коммандит Сервис».

Установлено, что в организации образовалась задолженность по заработной плате в размере более 11 млн рублей.

С целью восстановления трудовых прав работников прокурор внес руководителю организации представление, а также возбудил 2 дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

В настоящее время задолженность полностью погашена.

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