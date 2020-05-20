Генпрокуратура России приняла дополнительные меры к неукоснительному соблюдению контролерами моратория на проведение проверок бизнеса

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В условиях пандемии коронавирусной инфекции законодательно установлены беспрецедентные ограничения контрольно-надзорной деятельности в части запрета на проведение большинства плановых мероприятий по контролю и обязанности согласования с прокурором внеплановых проверок (как выездных, так и документарных).

С учетом данных вводных, Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов внес изменения в действующий порядок согласования внеплановых проверок и корректировки Сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По итогам состоявшихся под его председательством серии оперативных совещаний прокурорам субъектов поручено обеспечить соблюдение контролирующими органами моратория на проведение проверок.

Принятые организационные меры позволили оперативно наладить работу по согласованию мероприятий по контролю и масштабную корректировку Сводного плана, а также своевременно пресекать нарушения контролерами установленных запретов.

К примеру, прокуратурой Томской области согласована возможность отмены более 1 тыс. плановых проверок, прокуратурой Алтайского края – более 3 тыс., прокуратурой Краснодарского края – около 9 тыс. Всего в текущем году подлежат исключению из плана свыше 200 тыс. мероприятий по контролю. При этом для понуждения контролеров к их своевременной отмене потребовалось внесение актов реагирования прокурорами Краснодарского края, Вологодской области, г. Севастополя и других субъектов Российской Федерации.

По фактам проведения внеплановых проверок вопреки установленному мораторию и без согласования с прокурором внесены представления руководителям Управления ГИБДД УМВД России по Ульяновской области и Государственной жилищной инспекции администрации Владимирской области. В Республике Мордовия, Нижегородской, Самарской областях и других регионах страны подобные мероприятия удалось предотвратить посредством вынесения решений об отказе в их согласовании.

Работа прокуроров по защите бизнеса от административного давления контролирующих органов продолжается.

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