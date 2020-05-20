Г. Карелова: Нужна федеральная программа по борьбе с инфекционными заболеваниями

Source: Russia – Council of the Federation

Это предложение вице-спикер СФ высказала по итогам «правительственного часа».

Социальный блок Правительства РФ оперативно реагирует на все новые вызовы и острые проблемы, выстроена системная работа с регионами. Такое мнение высказала заместитель Председателя СФ Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области по итогам «правительственного часа» с участием заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой.

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«Только благодаря консолидированной работе органов федеральной власти, субъектов РФ и гражданского общества уже удалось многое сделать. Важно, чтобы этой информацией владели граждане страны. Нам вместе надо еще активнее проводить информационную и разъяснительную работу, мониторинг того, как реализуются принятые меры в регионах», — сказала парламентарий.

Новые вызовы обозначили целый ряд значимых проблем, среди которых необходимость модернизации инфекционной службы, совершенствования подготовки кадров и программ обучения

Как отметила заместитель Председатель СФ, новые вызовы обозначили целый ряд значимых проблем, среди которых необходимость модернизации инфекционной службы, совершенствования подготовки кадров и программ обучения. Для комплексного и системного решения этих задач Галина Карелова предложила рассмотреть возможность разработки федеральной программы «Борьба с инфекционными заболеваниями», возможно в составе национального проекта «Здравоохранение».

Вице-спикер СФ также подчеркнула, что рабочей группой, созданной по поручению Председателя СФ, уже подготовлены предложения по совершенствованию законодательства в части страхования здоровья и жизни медицинских и социальных работников, обращения лекарственных средств, государственной социальной помощи, социально-трудовых отношений, детского отдыха и многих других первоочередных задач с учетом реалий сегодняшнего дня.

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