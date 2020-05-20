Г. Карелова: Цифровые технологии открывают новые возможности для реабилитации детей

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации в формате видеоконференции состоялось заседание Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ.

В Совете Федерации в формате видеоконференции состоялось заседание Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ на тему «Использование инновационных цифровых технологий при оказании медицинской реабилитации детям с психоневрологической патологией и заболеваниями опорно-двигательного аппарата».

Мероприятие провела председатель СФ по социальной политике Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы

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Заместитель Председателя СФ, председатель Совета Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области отметила, что введенные в период пандемии ограничения коснулись каждого. «Но наиболее остро это почувствовали на себе дети, нуждающиеся в непрерывной реабилитации, у которых результат лечения напрямую зависит от системности курсовой терапии. А прекращение этого процесса на неопределенный срок может свести на нет достигнутые ранее успехи», — подчеркнула вице-спикер СФ.

«Современные реалии требуют внедрения новых подходов к реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Особенную актуальность приобретают программы реабилитационных услуг с применением цифровых дистанционных технологий», — сказала заместитель Председателя СФ.

На заседании Совета обсуждался опыт Москвы по построению новой модели оказания медицинской помощи — созданию реабилитационной платформы «Дневной стационар 2.0», участниками которой стали более 600 детей. «В случае если получить очную консультацию, методическую и психологическую поддержку врачей-специалистов не представляется возможным, то она будет оказана дистанционно», — отметила Инна Святенко.

Заседание Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ

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Инна Святенко

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Заседание Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ

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Елена Бибикова

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Елена Бибикова, Инна Святенко и Татьяна Кусайко

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Татьяна Кусайко

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Елена Бибикова и Инна Святенко

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Заседание Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ

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Заседание Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ

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Заседание Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ

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Заседание Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ

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Комментируя представленный опыт Москвы, член Комитета СФ по социально политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области сказала, что количество детей, которые прошли онлайн-реабилитацию по уникальному проекту «Дневной стационар 2.0», говорит о том, что такой опыт следует распространять на другие регионы. «Этот ресурс позволяет взаимодействовать с детьми и их родителями в дистанционном формате. За состоянием ребят и результатами реабилитации могут наблюдать самые высококвалифицированные специалисты», — подчеркнула парламентарий».

Законодатель добавила, что это особенно актуально для удаленных от центра районов, для регионов Крайнего Севера, где труднее получить помощь специалистов такого уровня.

По словам Галины Кареловой, подобные решения предоставляют уникальные возможности для лечения пациентов удаленно, не прерывая процесс и не посещая учреждения. «Важно, что проект получил положительную оценку родителей и экспертного сообщества», — добавила она.

Вице-спикер СФ обратила внимание на необходимость активного использования возможностей телемедицины и распространения наиболее успешных региональных практик в масштабах всей страны. «Цифровые технологии должны быть доступными не только для крупных городов и мегаполисов, но и для малых городов, населенных пунктов. Уже сейчас очевидно, что за телемедициной – будущее, и наша задача – создать максимально благоприятные условия для ее прорывного развития», — отметила парламентарий.

С основными докладами выступили директор Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента города Москвы Татьяна Батышева, директор Научно-практического института организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента города Москвы Елена Аксенова.

В дискуссии приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова, представители Министерства здравоохранения РФ, Федерального фонда медицинского страхования, региональных органов государственной власти и медицинского сообщества.

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