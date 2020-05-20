Девять больниц получили финансовую помощь от ООО «Газпром переработка» на борьбу с коронавирусной инфекцией

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Новости проектов и регионов

20 мая 2020, 14:40

ООО «Газпром переработка» направило 13 млн рублей больницам, расположенным в регионах присутствия компании.

В Санкт-Петербурге благотворительная помощь была оказана двум медицинским центрам. Городская Мариинская больница получит медицинское оборудование стоимостью 4,5 млн рублей для оснащения инфекционного отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии. Городская больница Святого Великомученика Георгия приобретет средства дезинфекции на 1,6 млн рублей.

«Большим подспорьем в лечении пациентов является специализированная медицинская техника, позволяющая наблюдать за жизненно важными показателями и оперативно информировать медработников о возникновении критических ситуаций, требующих оперативного реагирования у наиболее тяжелых пациентов, находящихся на лечении в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Мы обратились с просьбой к Обществу „Газпром переработка“ обеспечить нашу больницу 12 комплектами мониторов пациента и центральной станцией. Руководство компании пошло нам на встречу, и в кратчайшие сроки был заключен договор на поставку необходимого оборудования», — поделился Олег Емельянов, главный врач Мариинской больницы.

Медицинским центрам в других регионах присутствия филиалов компании было направлено около 7 млн рублей. На выделенные денежные средства Оренбургская районная больница, Оренбургская областная клиническая больница № 2, Лянторская городская больница Сургутского района, Сосногорская районная центральная больница и Новоуренгойская центральная городская больница приобретут расходные материалы и средства защиты персонала: респираторы, защитные очки и многоразовые костюмы.

В Областную инфекционную клиническую больницу им. А. М. Ничоги Астраханской области будут закуплены лекарственные средства для лечения внебольничной пневмонии. В Ноябрьской центральной городской больнице средства будут направлены на дооснащение резервного инфекционного стационара.

Справка

ООО «Газпром переработка» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляющее транспорт и переработку углеводородов. В состав предприятия входят пять перерабатывающих заводов, гелиевый завод и Управление по транспортировке жидких углеводородов.

ООО «Газпром переработка» является участником ООО «Газпром нефтехим Салават» в составе которого крупнейшие перерабатывающие промышленные комплексы: нефтеперерабатывающий, газохимический и нефтехимический завод «Мономер»; а также участником ООО «Газпром переработка Благовещенск», которое осуществляет функции инвестора и заказчика проекта строительства объекта «Амурский газоперерабатывающий завод».

Филиалы компании расположены в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Коми, Астраханской и Оренбургской областях.

Ассортимент выпускаемой продукции представлен широкой линейкой сжиженных углеводородных газов, серой различных марок, жидким и газообразным гелием, одорантом природным, этановой фракцией, мазутом. Компания производит все виды моторных топлив, стабильный газовый конденсат, широкую фракцию легких углеводородов, топливо для реактивных двигателей, технический углерод, газ природный горючий и гелий.

В компании действует интегрированная система менеджмента в соответствии с требованиями ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 и ISO 50001:2015.

Численность персонала ООО «Газпром переработка» с учетом филиалов составляет более 34 тысяч человек. Головной офис находится в Санкт-Петербурге.

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