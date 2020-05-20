Зарегистрирован приказ Минэнерго о внесении изменений в Методику оценки технического состояния оборудования и линий электропередачи электростанций и электросетей

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 20 мая. – Минюстом России зарегистрирован приказ Минэнерго России от 17 марта 2020 года № 192 «О внесении изменений в Методику оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей, утвержденную приказом Минэнерго России от 26 июля 2017 г. № 676» с присвоением регистрационного № 58367.

Определенный Методикой индекс технического состояния оборудования является цифровым инструментом риск-ориентированного управления, направленным на унификацию подходов к принятию решений по определению оптимального вида технического воздействия на оборудование.

Опытное применение Методики для утвержденного перечня основного технологического оборудования показало свою эффективность при решении связанных с оборудованием управленческих задач эксплуатации.

В связи с этим изменениями в Методику расширен перечень основного технологического оборудования объектов электроэнергетики, в отношении которого производится оценка технического состояния. Таким образом, планируется распространение полученного положительного опыта риск-ориентированного управления производственными активами на другие виды оборудования, что в свою очередь позволит обеспечить рациональное распределение финансовых ресурсов на поддержание работоспособного состояния оборудования и снижение технических рисков его отказа.

«Изменения в Методику также направлены на повышение объективности оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи и основаны, в том числе, на предложениях технических специалистов отрасли, активно принимающих участие в доработке и улучшении Методики. В связи с применением результатов расчетов индекса технического состояния оборудования и объектов электроэнергетики при оценке готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон внесение изменений в Методику особенно актуально», – прокомментировал заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак.

Приказ опубликован 18 мая 2020 г. на Официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу по истечение 10 дней с даты публикации.

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