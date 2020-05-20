Команда проекта «Северная ходьба – новый образ жизни», реализованного при грантовой поддержке Минспорта России, будет проводить занятия в регионах страны

Source: Russia Ministry of Sport

В рамках проекта «Северная ходьба – новый образ жизни», реализованного при грантовой поддержке Министерства спорта Российской Федерации, сформирована команда инструкторов для работы с гражданами по месту их работы.

В состав команды вошли представители региональных клубов северной ходьбы, некоммерческих физкультурно-спортивных организаций и спортивных федераций, развивающих спортивную ходьбу, из 43 субъектов Российской Федерации. В течение всего года инструкторы проекта проведут бесплатные открытые уроки и тренировки для граждан разных возрастов, расскажут населению об этом доступном и полезном виде спорта.

Для подготовки инструкторов разработана специальная обучающая программа. В ближайшее время состоятся онлайн-вебинары, в ходе которых участники рассмотрят перспективы дальнейшего развития клубного движения по северной ходьбе, обсудят проведение разнообразных физкультурно-спортивных мероприятий, заявленных в проекте.

Основная цель проекта «Северная ходьба – новый образ жизни» – это приобщение людей трудоспособного возраста к регулярным занятиям северной ходьбой. Проект реализует Добровольный физкультурный союз граждан и организаций в сфере популяризации физической культуры и развития массового спорта, который возглавляет российская фигуристка, чемпионка мира и Европы, призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая.

Проект «Северная ходьба – новый образ жизни» вошёл в 2020 году в число победителей конкурса Минспорта России на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва, в целях выполнения государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта».

Всего на реализацию данного проекта Минспортом России выделено 7 984,7 тыс. рублей.

Среди партнёров проекта «Северная ходьба – новый образ жизни» – Федерация спортивного туризма России. В 2019 году северная ходьба внесена во Всероссийский реестр видов спорта как спортивная дисциплина в виде спорта «спортивный туризм».

Пресс-служба Минспорта России

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