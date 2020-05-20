На Сахалине суд вынес приговор гражданину за публичное распространение ложной информации о неэффективных мерах борьбы с коронавирусной инфекцией

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Южно-Сахалинским городским судом Сахалинской области вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от обстоятельств, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Судом установлено, что 27 апреля 2020 года один из пассажиров авиарейса «Бангкок – Шанхай – Южно-Сахалинск» во время стоянки самолета в пункте назначения записал на мобильный телефон комментарий о том, что пассажиры были обеспечены средствами индивидуальной защиты лишь по прибытии самолета в гор. Южно-Сахалинск, а действия представителей государственных органов и учреждений обусловлены желанием ввести в заблуждение население.

После этого мужчина публично распространил видеозапись в одном из мессенджеров.

Сведения оказались недостоверными, поскольку накануне в аэропорту гор. Бангкок (Королевство Таиланд) пассажиры авиарейса обеспечены (безвозмездно) акционерным обществом «Авиакомпания Аврора» средствами индивидуальной защиты, в том числе защитными комбинезонами, проинструктированы о необходимости их использования на протяжении всего полета.

Поскольку виновный полностью признал вину в совершении инкриминируемого деяния, принял меры, направленные на удаление видео-файлов из сети «Интернет», с учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил его к штрафу в размере 300 тыс рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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