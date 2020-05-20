Source: Russia – Council of the Federation

Законопроект о внесении изменений в статью 217 части второй Налогового кодекса РФ направлен для получения отзыва в Правительство.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга и член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми подготовили законопроект «О внесении изменений в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Документ направлен для получения отзыва в Правительство РФ.

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Как пояснил Андрей Кутепов, законопроект разработан в соответствии с перечнем поручений Президента РФ по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в регионах.

Законопроектом предлагается освободить от уплаты НДФЛ доходы в виде денежной выплаты, полученные работниками сферы малого и среднего бизнеса из федерального бюджета в виде субсидий, в связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.

Законопроектом также предлагается дополнить статью 217 Налогового кодекса РФ пунктом, в соответствии с которым от НДФЛ освобождаются выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

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