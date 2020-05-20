Органы прокуратуры продолжают работу по выявлению и пресечению нарушений при реализации национальных проектов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова обеспечивается надзорное сопровождение расходования бюджетных средств на мероприятия национальных проектов.

В случаях выявления нарушений прокуроры незамедлительно принимают необходимые меры прокурорского реагирования.

К примеру, в связи с невключением в контракты гарантийных сроков на результаты выполненных в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» работ по благоустройству прокуратурой Никольского района Пензенской области в отношении должностного лица местной администрации возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 15.15.3 КоАП РФ.

Прокуратура Нижнего Новгорода инициировала уголовное преследование по части 4 статьи 159 УК РФ депутата поселкового совета муниципального образования – директора подрядной организации в связи с признаками хищения бюджетных средств на сумму 38,7 млн руб. при исполнении контракта по ремонту автодороги в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Ставрополе по материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту завышения подрядчиком стоимости выполненных работ по строительству детского сада (национальный проект «Демография»).

По-прежнему распространенными являются нарушения при реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Образование».

Прокуратура Сыктывкара Республики Коми направила в суд 2 исковых заявления о возложении обязанности на региональное профильное министерство выполнить мероприятия по созданию в школах условий доступности для инвалидов.

Всего за отчетную неделю прокуроры выявили более 400 нарушений закона, по которым внесли почти 300 актов реагирования. Работа по надзору за исполнением законодательства при реализации национальных проектов продолжается.

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