Принято Обращение Совета Федерации к гражданам РФ об исторической памяти о подвигах воинов и тружеников тыла в период Великой Отечественной войны

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации считают увековечение исторической памяти о подвигах воинов и тружеников тыла, совершенствование поисковой работы, сохранение и реставрацию памятников и мемориалов погибшим защитникам Отечества одним из приоритетных направлений государственной политики России.

Совет Федерации принял Обращение к гражданам Российской Федерации об исторической памяти о подвигах воинов и тружеников тыла в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, совершенствовании поисковой работы, сохранении и реставрации памятников и мемориалов погибшим защитникам Отечества.

Текст обращения в ходе 482-го заседания верхней палаты парламента представил председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев. БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области

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Совет Федерации выразил обеспокоенность в связи с тем, что в последнее время все чаще предпринимаются попытки искажения исторической правды, героизации нацизма и пересмотра итогов Второй мировой войны, вклада нашей страны в Победу над нацизмом.

«В 2020 году отмечается 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, которая имеет всемирно-историческое значение. Мы — наследники этой Великой Победы, и наш долг — чтить память тех, кто встал на защиту Отечества, своими мужеством и стойкостью на фронтах, тяжелым и напряженным трудом в тылу навечно прославился и заслужил благодарность потомков», — говорится в тексте Обращения.

Совет Федерации считает увековечение исторической памяти о подвигах воинов и тружеников тыла в период Великой Отечественной войны, совершенствование поисковой работы, сохранение и реставрацию памятников и мемориалов погибшим защитникам Отечества одним из приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации.

«В связи с этим особое значение приобретает реализация проектов, предусматривающих углубление знаний граждан, прежде всего молодежи, о героическом прошлом страны, в том числе с использованием современных информационных технологий», — отмечается в документе.

«Для обнаружения мест гибели и захоронений бойцов, установления имен и судеб пропавших без вести необходимы совершенствование поисковой работы, ее нормативно-правового регулирования, а также улучшение материально-технического обеспечения поисковых экспедиций».

В тексте Обращения отмечено, что Совет Федерации выступил с инициативой о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятников борцам с нацизмом во всех странах — всемирным мемориалом человечества. «В поддержку указанной инициативы, получившей широкий отклик, представители российской общественности предлагают организовать сбор подписей под воззванием «Защити подвиг героев!».

Совет Федерации выражает уверенность в том, что граждане России и впредь будут хранить историческую память о подвигах воинов и тружеников тыла в период Великой Отечественной войны, участвовать в совершенствовании поисковой работы, сохранении и реставрации памятников и мемориалов погибшим защитникам Отечества.

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