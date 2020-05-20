Принято Обращение Совета Федерации к парламентам иностранных государств и народам мира в связи с 75-летием Победы над нацизмом

Source: Russia – Council of the Federation

Совет Федерации призвал вновь осмыслить бесценное достояние человеческой цивилизации, каким является Победа во Второй мировой войне.

Совет Федерации принял Обращение к парламентам иностранных государств и народам мира в связи с 75-летием Победы над нацизмом.

Докладчиком по вопросу в ходе 482-го заседания верхней палаты парламента выступил председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев. КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл

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Совет Федерации призвал парламенты иностранных государств и народы мира вновь осмыслить бесценное достояние человеческой цивилизации, каким является Победа во Второй мировой войне сил антигитлеровской коалиции и всех сражавшихся на ее стороне над общим врагом — нацизмом и его пособниками.

В тексте Обращения отмечается, что Совет Федерации приветствует совместное заявление президентов России и США по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе от 25 апреля 2020 года, поддерживает ежегодное принятие ГА ООН резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», а также предложение о принятии резолюции ГА ООН в связи с 75-й годовщиной окончания Второй мировой войны, соавторами которой являются уже около 40 государств — членов ООН.

Совет Федерации напоминает, что деяния главных нацистских преступников, несущих всю полноту ответственности за развязывание и ведение Второй мировой войны, приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) были признаны преступными.

«Решение трибунала, по сути, стало важнейшей завершающей точкой в оценке как причин, так и исхода войны, четко определив правых и неправых, виновных и невиновных, преступников и их жертв», — подчеркивается в документе.

Совет Федерации заявляет, что нельзя забывать принципиальные оценки преступной деятельности нацистских главарей, которые даны Нюрнбергским трибуналом и подтверждены Генеральной Ассамблеей ООН.

Совет Федерации призывает парламенты иностранных государств и народы мира поддержать инициативу о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятников борцам с нацизмом во всех странах – общим всемирным мемориалом человечества.

«Любые попытки возложить равную ответственность за развязывание войны на нацистских преступников и на страны антигитлеровской коалиции, оправдать нацистских преступников и их пособников являются не просто фальсификацией истории. Они нелегитимны и аморальны по своей природе, кощунственны по отношению к памяти освободителей мира от очевидного и юридически установленного зла», — отмечается в тексте документа.

Совет Федерации решительно осуждает стремление отдельных политических сил в мире выгородить истинных виновников войны, преуменьшить роль СССР в разгроме нацизма, реабилитировать тех, кто противостоял освободителям вместе с гитлеровскими палачами, служил нацистскому оккупационному режиму в европейских странах, участвовал в чудовищном Холокосте и иных преступлениях против человечности.

Совет Федерации обращается к парламентам иностранных государств и народам мира с призывом не допускать искажений исторической правды, противодействовать прославлению бывших членов организации «Ваффен СС», нацистского, фашистского, бандеровского и им подобных националистических движений и их нынешних наследников и продолжателей, привлекать к ответственности тех, кто оскорбляет память воинов-освободителей, допускает отрицание Холокоста и истребления нацистами так называемых неарийских народов, прославляет нацистских палачей.

Обращение будет направлено в парламенты иностранных государств и Организацию Объединенных Наций.

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