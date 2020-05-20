Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ провел видеоконференцию с послом Исламской Республики Иран в РФ.

Состоялась беседа заместителя Председателя СФ Ильяса Умаханова УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в РФ Каземом Джалали. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

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Ильяс Умаханов напомнил, что ровно сто лет назад правительства РСФСР и Персии обменялись нотами о взаимном признании. «Это важная дата и хороший повод обсудить развитие двусторонних отношений между нашими странами».

В ходе беседы стороны обменялись оценками ситуации, связанной с пандемией коронавируса и действиями двух стран по ее преодолению.

Эпидемия – это вызов для всех стран. Россия и Иран — близкие друзья, соседи, и нам важно оказывать друг другу взаимную поддержку

«Мы солидарны с теми усилиями, которые предпринимает Иран по противодействию распространению эпидемии. Мы знаем, что вы добились серьезных результатов по снижению смертности. Эпидемия – это вызов для всех стран. Россия и Иран — близкие друзья, соседи, и нам важно оказывать друг другу взаимную поддержку», — сказал Ильяс Умаханов.

Он позитивно оценил взаимодействие между министерствами здравоохранения, обмен опытом в сфере методик лечения коронавируса. «Такого рода сотрудничество осуществляется на системной основе, постоянно происходит сверка часов. Координация усилий двух стран очень важна, чтобы преодолеть этот общий вызов».

Ильяс Умаханов

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Ильяс Умаханов

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Ильяс Умаханов

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Видеоконференция И. Умаханова с послом Ирана в РФ

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Видеоконференция И. Умаханова с послом Ирана в РФ

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Казем Джалали проинформировал о мерах, предпринимаемых в Иране по борьбе с коронавирусом и высказал интерес к обмену опытом в сфере предпринимаемых усилий как в медицине, так и в области социальной поддержки граждан и бизнеса.

Собеседники коснулись темы развития двустороннего сотрудничества. Было высказано взаимное желание углублять межрегиональное взаимодействие после окончания пандемии.

По словам Ильяса Умаханова, межрегиональные контакты России и Ирана имеют хорошую перспективу. «Совет Федерации как палата регионов будет координировать эту работу», — подчеркнул вице спикер СФ.

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