Совещание о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Мы продолжаем серию совещаний по ситуации в базовых, в опорных отраслях российской экономики.

Сегодня вместе с руководителями компаний, деловых объединений предлагаю обсудить задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом, а также смежными секторами, которые тесно завязаны на АПК. Это сельхозмашиностроение, выпуск оборудования для пищевой промышленности, производство удобрений, ряд других [секторов].

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Уже говорил, что за последние годы – это всем хорошо известно – российский АПК набрал высокие, опережающие темпы и укрепляет свои позиции как современная, высокотехнологичная отрасль с хорошим потенциалом качественного роста.

Так, сбор зерновых в России шесть лет подряд превышает 100 миллионов тонн. В этом году у нас также хорошие виды на урожай. Сегодня наверняка об этом ещё скажем.

Россия в полном объёме обеспечивает себя основными продуктами питания, последовательно осваивает глобальные рынки, входит в число ведущих экспортёров по ряду позиций.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить работников отечественного сельского хозяйства, агропромышленных предприятий за напряжённый труд, за результаты, которые значимы для всей страны.

Сегодня в непростых условиях, в которых оказалась российская, мировая экономика, важно сохранить набранную динамику в АПК, уверенность наших аграриев в стабильной работе, устойчивость кооперационных связей отрасли. Нужно надёжно обеспечить собственный, внутренний рынок и оценить, использовать те возможности, которые открываются сейчас для наших компаний, включая, конечно, экспорт продукции.

По мнению экспертов, сельское хозяйство и пищевая промышленность оказались в меньшей степени затронуты ограничениями из-за эпидемии коронавируса, чем другие отрасли экономики, однако и здесь есть риски снижения доходов, увеличения производственных затрат.

Сейчас, когда в разгаре сезон весенне-полевых работ, тем более важно поддержать российских аграриев, трудовые коллективы, обеспечить ритмичность деятельности хозяйств и предприятий, чтобы у них были ресурсы на приобретение топлива, удобрений, на закупку и переработку сырья. Министр мне докладывал раньше о том, как идут дела, но сегодня давайте вернёмся к этому ещё раз. И конечно, надо обратить внимание на оплату труда сотрудников.

Подчеркну, речь идёт не только о крупных предприятиях и агрохолдингах, но прежде всего о небольших производствах, фермерских хозяйствах. Для них любые изменения рынка всегда очень чувствительны. Об этом тоже сегодня поговорим.

И конечно, как и во всех других секторах экономики, за решением острых текущих проблем нельзя упускать из виду и стратегические задачи.

Необходимо повышать конкурентоспособность российской сельхозпродукции, чтобы отечественные продукты, продовольствие пользовались растущим спросом как у нас в стране, так и за рубежом.

Это важнейший, ключевой параметр, вокруг которого нужно выстраивать нашу аграрную, промышленную, научно-образовательную политику, систему поддержки и стимулирования экспорта, развития глубокой переработки сельхозсырья.

Российские компании добились впечатляющих результатов по производству мяса, мяса птицы прежде всего, свинины, растительных масел и сахара, сахарного песка. Уже говорил, за последние 10–20 лет выпуск по этим товарным позициям вырос в разы. Надо смотреть теперь, конечно, дальше, развивать такие направления, как садоводство, виноградарство, производство говядины, молока.

Важно в полной мере задействовать возможности отраслевой науки, максимально нацелить изыскания научных институтов на потребности реального производства, чтобы отечественные разработки в области селекции, генетики, биотехнологий служили выпуску безопасной, качественной продукции.

Прежде всего речь идёт об импортозамещении семян и кормовых добавок. Знаю, что здесь были в последние несколько месяцев определённые сложности, надеюсь, что они уже преодолены.

Не менее важно заниматься и племенным скотом, ветеринарными препаратами. Подчеркну: это не только прикладная задача для науки и бизнеса, но и ключевое условие, залог продовольственной безопасности и независимости нашей страны.

И ещё. Развитие АПК – это не только решение производственных задач, это создание новых рабочих мест, повышение доходов, качества жизни миллионов людей.

Нам нужны высокие темпы в развитии инфраструктуры, социальной сферы села, включая системы здравоохранения, образования, культуры, решение жилищных вопросов сельчан. Нужны современные, безопасные автомобильные дороги и инженерные сети и, конечно, развитие цифровой инфраструктуры, которая востребована и гражданами, и бизнесом.

Предлагаю представителям регионов и руководителям отрасли высказаться на все эти темы.

Давайте перейдём к обсуждению всех предложенных вопросов. Слово Дмитрию Николаевичу Патрушеву. Пожалуйста.

Продолжение следует.

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