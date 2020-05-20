Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#История#Мир20.05.2020 12:05

25 лет со дня запуска модуля «Спектр»

Ровно 25 лет назад, 20 мая 1995 года, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-К» с исследовательским модулем «Спектр» по программе строительства первого в мире многомодульного пилотируемого орбитального комплекса «Мир».

После 12-дневного автономного полёта, 1 июня 1995 года, модуль автоматически причалил к осевому стыковочному узлу базового блока станции «Мир». Затем «Спектр» с помощью дистанционно управляемого манипулятора был перестыкован к боковому узлу базового блока и вошел в состав орбитального комплекса. На станции в этот период работал международный экипаж 18-й основной экспедиции в составе космонавтов Владимира Дежурова, Геннадия Стрекалова и астронавта Нормана Тагарда.

Модуль «Спектр» (индекс 77КСО) был разработан при головной роли НПО «Энергия» (сейчас — РКК «Энергия» им. С.П. Королёва, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») на базе функционально-грузового отсека транспортного корабля снабжения. Научная аппаратура «Спектра» предназначалась для наблюдения Земли и поиска природных ресурсов, исследования верхних слоев атмосферы, околоземного пространства и влияния космической среды на различные материалы.

Впервые на «Спектре» по соглашению с NASA было установлено и американское оборудование для биомедицинских экспериментов по изучению условий длительного пребывания человека в космосе. Использование этого опыта предполагалось при создании будущей Международной космической станции. Модуль также отличался уникальной системой панелей солнечных батарей повышенной мощности, которые стали важным источником электропитания для всего орбитального комплекса.

Успешная работа «Спектра» на околоземной орбите продолжалась до июня 1997 года, когда он был поврежден в результате столкновения с грузовым кораблем «Прогресс М-34» в процессе отработки телеоператорного режима управления во время эксперимента с повторным его сближением и стыковкой. Дальнейшие ремонтные мероприятия в итоге позволили восстановить линии электрокоммуникаций, но разгерметизированный модуль уже так и не вернулся в штатный режим полёта. Он оставался необитаемым в составе орбитального комплекса «Мир» в течение всего оставшегося срока эксплуатации, обеспечивая энергоснабжение станции до ее сведения с орбиты 23 марта 2001 года.

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