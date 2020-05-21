А. Артамонов предложил расширить возможности региональных властей по стимулирования малого и среднего бизнеса

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий отметил, что муниципальные и региональные бюджеты главным образом формируются из налоговых отчислений предприятий МСБ.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области внес предложения в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Указанный план Президент России Владимир Путин поручил представить к 1 июня.

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Представленные парламентарием предложения касаются укрепления экономического роста, развития строительства, транспорта, здравоохранения, образования, культуры, технологического прогресса, а также совершенствования трудового законодательства.

Муниципальные и региональные бюджеты главным образом формируются из налоговых отчислений предприятий МСБ

В частности, сенатор предложил расширить возможности региональных и муниципальных законодательных (представительных) и исполнительных органов власти по принятию решений о стимулировании деятельности малого и среднего бизнеса, устранению избыточных административных барьеров и минимизации бюрократических процедур. Анатолий Артамонов подчеркнул важность такого решения, отметив, что муниципальные и региональные бюджеты главным образом формируются из налоговых отчислений предприятий МСБ.

Кроме того, парламентарий предложил существенно увеличить в общей транспортной инфраструктуре страны долю федеральных автомобильных дорог и взлетно-посадочных полос.

Сенатор призвал усилить борьбу с так называемой «серой» зарплатой. Анатолий Артамонов предложил привлекать руководителей таких компаний к уголовной ответственности, вне зависимости от суммы выплат. Как пояснил парламентарий, в настоящее время это наказание предусмотрено только для тех предприятий, где работают сотрудники, которым выплачивается «серая» заработная плата в размере 100 тысяч и выше.

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