Благодаря взаимодействию Генеральных прокуратур России и Белоруссии экстрадированы граждане, обвиняемые в совершении ряда преступлений

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральная прокуратура Российской Федерации продолжает активное взаимодействие с правоохранительными органами других стран по борьбе с преступностью.

Так, по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Беларусь экстрадировали в Россию 4 граждан, обвиняемых в краже группой лиц в особо крупном размере, незаконной организации и проведении азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, а также создании преступного сообщества (преступной организации).

Поскольку обвиняемые скрылись от органов предварительного следствия, они были объявлены в розыск.

В связи с установлением их местонахождения на территории Беларуси Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запросы об их выдаче.

Благодаря четким и слаженным действиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации, организованному взаимодействию с компетентными органами белорусской стороны удалось добиться принятия решения об их выдаче.

Вместе с этим, по запросам белорусской стороны Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о выдаче для уголовного преследования девяти разыскиваемых лиц, обвиняемых в совершении преступлений против собственности, а также связанных с незаконным оборотом психотропных веществ.

Учитывая введенные ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, прием и передача экстрадируемых лиц осуществлены при соблюдении всех необходимых мер безопасности через пункт пропуска государственной границы Российской Федерации на территории Смоленской области.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI