Благодаря взаимодействию Генеральных прокуратур России и Белоруссии экстрадированы граждане, обвиняемые в совершении ряда преступлений

Source: Russia – Prosecutor Generals Office
Генеральная прокуратура Российской Федерации продолжает активное взаимодействие с правоохранительными органами других стран по борьбе с преступностью.
Так, по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Беларусь экстрадировали в Россию 4 граждан, обвиняемых в краже группой лиц в особо крупном размере, незаконной организации и проведении азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, а также создании преступного сообщества (преступной организации).
Поскольку обвиняемые скрылись от органов предварительного следствия, они были объявлены в розыск.
В связи с установлением их местонахождения на территории Беларуси Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запросы об их выдаче.
Благодаря четким и слаженным действиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации, организованному взаимодействию с компетентными органами белорусской стороны удалось добиться принятия решения об их выдаче.
Вместе с этим, по запросам белорусской стороны Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о выдаче для уголовного преследования девяти разыскиваемых лиц, обвиняемых в совершении преступлений против собственности, а также связанных с незаконным оборотом психотропных веществ.
Учитывая введенные ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, прием и передача экстрадируемых лиц осуществлены при соблюдении всех необходимых мер безопасности через пункт пропуска государственной границы Российской Федерации на территории Смоленской области.
С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru