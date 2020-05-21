Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче-2020 состоится осенью и отметит свой 5-летний юбилей

Source: Russia Ministry of Energy

21 мая, Москва. – В 2020 году исполняется 5 лет Всероссийскому фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.

Ежегодно в мероприятии по всей стране принимают участие несколько миллионов детей и взрослых. Социальная кампания пройдет с августа по октябрь при поддержке Министерства энергетики России, Росмолодежи, Минпросвещения России, Минобрнауки России, компаний ТЭК, учреждений культуры и общественных организаций. Мероприятия #ВместеЯрче включены в программу российского председательства БРИКС в 2020 году и пройдут в октябре в Москве и Саранске.

Традиционно в рамках фестиваля проводятся и массовые семейные городские, районные праздники. В условиях текущего года из-за возможных ограничений по распространению коронавируса решения о проведении фестиваля в формате массовых праздников будет приниматься в каждом регионе с учетом эпидемиологической ситуации.

Как отметил заместитель министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын: «Сейчас с учетом поручения Президента России Владимира Владимировича Путина о постепенном снятии ограничений региональные оргкомитеты фестиваля могут начать более активную подготовку. На текущий момент 73 региона поддержали проведение #ВместеЯрче-2020. Приглашаю энергетические компании и региональные министерства совместно с молодежью и школами включиться в такие мероприятия как: Всероссийская тематическая неделя в школах «Экология и энергосбережение», «Диалог на равных» для студентов и молодежи, «День открытых дверей на предприятиях ТЭК», инженерный чемпионат CASE-IN. Современные технологии на базе социальных сетей и он-лайн платформ позволяют при необходимости многие мероприятия, включая квизы и тематические уроки, викторины, встречи с энергетиками, конкурсы, проводить в сети Интернет, в том числе в прямом эфире».

«С 15 мая дан старт приему заявок на Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ учащихся #ВместеЯрче, с 1 июня планируется проведение Всероссийского конкурса флешмобов в поддержку фестиваля и Всероссийского конкурса на создание новой официальной песни фестиваля» – добавил Антон Инюцын.

В рамках межведомственного совещания по вопросам популяризации среди молодежи ТЭК, энергосбережения и инженерно-технического образования, которое состоялось на Российской энергетической неделе в 2019 году, была поддержана сформированная молодежью повестка на 2020 год», – отметил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев. – Отличным примером такой работы, начавшейся по инициативе молодежи и получивший всероссийский масштаб, является фестиваль #ВместеЯрче. Предлагаю органам по работе с молодежью, вузам и школам оказать поддержку в подготовке проекта.

Методические материалы по проведению мероприятий фестиваля опубликованы на официальном сайте в разделе «Материалы»: https://вместеярче.рф/materialy, с примерами проведения мероприятий можно ознакомиться в разделах «Репортажи».

В 2019 году мероприятия социальной кампании #ВместеЯрче прошли в 1500 муниципальных районах страны и областных центрах, в том числе в них приняли участие около 3,5 миллионов школьников, около 350 средне-специальных и высших учебных образовательных учреждений, более 100 000 детей дошкольного возраста.

Вопросы по организации, поддержке фестиваля #ВместеЯрче и получению методических материалов можно направлять в Федеральный Оргкомитет фестиваля: festival minenergo.gov.ru, тел.: +7 (962) 997-2563.

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