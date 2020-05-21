В. Лакунин: Необходимо поэтапно и предельно осторожно снимать ограничения на полноценную работу субъектов МСП

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел онлайн прием представителей малого и среднего предпринимательства Ростовской области.

Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Ростовской области, член Комитета СФ по международным делам Владимир Лакунин ЛакунинВладимир Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области провел онлайн прием руководителей и представителей субъектов малого и среднего предпринимательства региона.

Мероприятие было посвящено обсуждению действенности форм федеральной и региональной поддержки субъектам МСП, а также проблем соблюдения трудовых прав и социальных гарантий работников в условиях пандемии COVID – 2019.

В частности, обращалось внимание на целесообразность разрешить в числе первых функционирование мебельных салонов, в которых, как правило, отсутствует большое скопление посетителей и есть возможность соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, включая обеспечение социальной дистанции.

Предприниматели в сфере гостиничного бизнеса напомнили о необходимости обеспечения работников, направленных в командировки, местами для проживания, что также требует внесения соответствующих исключений в правило о временном запрете функционирования гостиниц.

Прямой диалог представителей власти с предпринимателями и жителями области — это наиболее эффективный механизм выяснения текущего положения дел

Ряд вопросов был связан с применением мер поддержки, исходя из основного ОКВЭД организаций. Высказаны пожелания об учете также ОКВЭД по дополнительным видам деятельности, отраженным в государственных реестрах сведений, о предоставлении поддержки компаниям при наличии лицензии по соответствующему направлению (в частности, на медицинские услуги в области стоматологии).

«Благодаря открытому формату нашей встречи предприниматели и руководители муниципалитетов смогли еще раз обменяться мнениями по тем проблемам, которые могут и должны решаться на уровне местной власти. Мы смогли еще раз донести информацию обо всех мерах поддержки и механизму их получения. Прозвучавшие же предложения по совершенствованию этих мер, планированию поэтапного выхода из режима ограничений будут представлены в рабочую группу, возглавляемую губернатором Ростовской области Василием Голубевым», — подвел итог встречи сенатор.

«Как показывают такие встречи, прямой диалог представителей власти с предпринимателями и жителями области — это наиболее эффективный механизм выяснения текущего положения дел. Самая объективная проверка результативности тех усилий, которые предпринимаются как на федеральном, так и на региональном уровне для оказания адресной помощи наиболее пострадавшим отраслям народного хозяйства и социально незащищенным слоям населения», — подчеркнул Владимир Лакунин.

Во встрече также приняли участие руководители профильных комитетов администраций г. Каменск-Шахтинский, г. Донецк и Каменского района Ростовской области.

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