В Ленинградской области за контрабанду более 65 кг наркотиков к длительному лишению свободы осужден житель Санкт-Петербурга

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Ленинградский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя Санкт-Петербурга. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств).

Установлено, что в 2019 году мужчина перевез на территорию Российской Федерации через таможенную границу наркотическое средство, общей массой более 65 кг, намереваясь в дальнейшем сбыть данное наркотическое средство. Реализовать свои намерения злоумышленнику не удалось, так как наркотическое средство было изъято сотрудниками правоохранительных органов в ходе его задержания и осмотра автомобиля.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности жителя Санкт-Петербурга и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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