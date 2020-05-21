В Якутии по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты на косулю с использованием моторной лодки

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Якутская природоохранная прокуратура Республики Саха (Якутия) в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила видеозапись, на которой запечатлена гибель косули в водном объекте в результате незаконных действий неустановленного лица с применением механического транспортного средства.

В октябре 2019 года на реке Алдан, протекающей в районе с. Охотский Перевоз Томпонского района, зафиксировано, как мужчина преследует на моторной лодке самку косули, переправляющуюся через реку.

При этом пользуясь её беспомощным состоянием, злоумышленник продолжительное время удерживал косулю под водой, пока животное не погибло.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с применением механического транспортного средства).

В ходе доследственных мероприятий личность мужчины установлена, им оказался житель Томпонского района Республики Саха (Якутия) 1982 г.р.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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