Гидроэлектростанции России увеличили производство электроэнергии в апреле на 21%

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 21 мая. – Производство электроэнергии в России в апреле 2020 года составило 85,098 млрд кВт∙ч, снизившись на 3,7% по сравнению с апрелем 2019 года. Основными факторами, повлиявшими на динамику производства, стали более холодная погода и ограничения, введенные для сдерживания распространения коронавируса.

Надо отметить, что выработка электроэнергии гидроэлектростанциями (ГЭС) в апреле составила 17,8 млрд кВт∙ч (на 21% больше уровня 2019 года), выработка атомных электростанций (АЭС) – 16,5 млрд кВт∙ч (на 8,1% больше уровня 2019 года). Рост производства электроэнергии ГЭС связан с высокой водностью рек.

Значительный прирост производства показали ветроэлектростанции – на 357,1%, а также солнечные электростанции – на 63,5%.

Если говорить о динамике производства электроэнергии в разрезе регионов, то значительный прирост показала Объединенная энергосистемам Средней Волги – на 13,3%. В этом регионе производство электроэнергии ГЭС увеличилось на 41,1%.

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