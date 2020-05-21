Source: Russia – Council of the Federation

Глава Комитета СФ по международным делам прокомментировал внесенный сенаторами в Государственную Думу законопроект о возможности закупки Россией в условиях пандемии дефицитных товаров без учета контрсанкций.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл и первый заместитель председателя Комитета СФ Сергей Кисляк КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия внесли в Государственную Думу законопроект, касающийся изменения в статью 4 Федерального закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».

Смотрите также

Комментируя данную законодательную инициативу, Константин Косачев напомнил, что в июне 2018 года Президент России подписал утвержденный обеими палатами Федерального Собрания Федеральный закон о контрсанкциях, в котором содержится статья об особенностях применения этого закона в отношении товаров, которые не производятся на территории Российской Федерации.

Как пояснил сенатор, решено уточнить данную статью, дополнив ее упоминанием о товарах первой необходимости, которые могут быть дефицитными в Российской Федерации во время пандемии.

«В условиях распространения коронавируса мы столкнулись с тем, что на российском рынке возник риск образования дефицита отдельных медицинских товаров или компонентов для их производства. Поэтому мы постарались максимально приблизить практику применения этого Закона к реальным потребностям российских граждан», — сказал Константин Косачев.

В условиях распространения коронавируса на российском рынке возник риск образования дефицита отдельных медицинских товаров

«Такое уточнение в тексте закона в дальнейшем будет создавать механизм для оперативного реагирования Правительства РФ на быстро меняющуюся ситуацию. Правительство будет иметь возможность вносить изменения, не дожидаясь дополнительных действий со стороны законодателей. Таким образом, наш законопроект направлен как на защиту граждан Российской Федерации, так и на защиту механизма закона о контрсанкциях», — подчеркнул Константин Косачев.

По его словам, законопроект обсуждался в рамках созданной в Совете Федерации межкомитетской рабочей группы по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в условиях борьбы с коронавирусом.

«Эта мера включена в Перечень предложений, которые направлены Советом Федерации в Правительство РФ», — сказал сенатор.

MIL OSI