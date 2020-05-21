Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Молодежная политика».

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Молодежная политика».

Мероприятие провел губернатор Ярославской области, председатель рабочей группы Дмитрий Миронов. Участники заседания обсудили, в том числе, планы дальнейшей работы по подготовке законопроекта «О молодежной политике в Российской Федерации».

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Комитетом Совета Федерации по социальной политике при взаимодействии с Государственной Думой, Администрацией Президента РФ, Министерством науки и высшего образования РФ и Федеральным агентством по делам молодежи, представителями молодежных организаций продолжается подготовка этого документа.

Александр Варфоломеев напомнил, что членами СФ в рамках работы над Законом Российской Федерации о поправке к Конституции РФ была подготовлена поправка, предусматривающая включение вопросов молодежной политики в перечень предметов совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.

По словам сенатора, закрепление в Конституции основ молодежной политики станет отправной точкой для развития профильного законодательства Российской Федерации, а именно для принятия базового федерального закона о молодежной политике в РФ.

«При подготовке закона наиболее важным является мнение представителей молодежного сообщества. К нам продолжают поступать предложения, многие из которых уже учтены», — сообщил парламентарий.

Александр Варфоломеев считает важным предложение о необходимости приведения к единообразию возрастных критериев отнесения лиц к категории «молодежь», установив возрастной предел в 35 лет без возможных изъятий и исключений.

Понятие «молодежное объединение» можно распространить на межрегиональные, региональные, местные молодежные объединения лиц

С целью создания безбарьерной среды основные направления молодежной политики дополнены поддержкой молодых граждан из числа инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

«Понятие «молодежное объединение» можно распространить на межрегиональные, региональные, местные молодежные объединения лиц», — полагает Александр Варфоломеев.

Сенатор также назвал заслуживающим внимания предложение представителей молодежного сообщества в части отнесения к субъектам молодежной политики не только юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм, но и индивидуальных предпринимателей.

Приняты во внимание и другие замечания, предложения молодежного сообщества, в том числе юридико-технического характера.

«Разрабатываемый проект закона имеет рамочный характер, все предложения представителей молодежи, которые на сегодняшний день не получили в нем отражения, возможно будет учесть посредством развития его положений в отраслевом законодательстве», — уточнил Александр Варфоломеев.

Сенатор подчеркнул, что работа по подготовке проекта федерального закона о молодежной политике в Российской Федерации приближается к завершению. Концепция законопроекта была предварительно проработана с Государственно-правовым управлением Президента Российской Федерации.

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