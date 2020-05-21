И. Каграманян: Развитие гериатрической службы поможет увеличить продолжительность и улучшить качество жизни пожилых людей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе IV Всероссийского конгресса по геронтологии и гериатрии.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области принял участие в открытии IV Всероссийского Конгресса по геронтологии и гериатрии. Мероприятие проходит в Москве в онлайн-формате.

Сенатор выступил с приветственным словом к организаторам и участникам. «Традиционно конгресс собирает на своей площадке ведущих экспертов в области геронтологии и гериатрии из России и других стран для обмена опытом и мнениями в области оказания медицинской помощи гражданам пожилого и старческого возраста», — отметил парламентарий.

Игорь Каграманян напомнил, что в 2019 г. начата реализация двух национальных проектов – «Демография» и «Здравоохранение», неотъемлемой частью которых являются федеральные проекты «Старшее поколение», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями».

По словам сенатора, реализация этих проектов запустила целый комплекс мероприятий, направленных в первую очередь на профилактику и раннее выявление заболеваний у граждан пожилого возраста. «Для решения поставленной задачи – обеспечить широкий охват профилактическими мероприятиями – в национальных проектах заложено всё необходимое».

Парламентарий подчеркнул, что одна из важнейших целей развития страны на период до 2024 г. – повышение продолжительности жизни до 78 лет. Особый вклад в ее достижение вносит укрепление здоровья и снижение смертности лиц старше трудоспособного возраста, что и является задачей гериатрии.

Одна из важнейших целей развития страны на период до 2024 г. – повышение продолжительности жизни до 78 лет

«В нашей стране создается эффективная система гериатрической помощи. Растет число гериатрических кабинетов, открываются специализированные центры. С каждым годом увеличивается число пациентов пожилого и старческого возраста, получающих профессиональную гериатрическую помощь в амбулаторных и стационарных условиях», — подчеркнул Игорь Каграманян.

В рамках конгресса представлены современные достижения в области геронтологии и гериатрии, в интерактивных дискуссиях обсуждаются новые научные данные и клинические аспекты ведения пациентов пожилого возраста. Также в программу конгресса включен образовательный блок для среднего медицинского персонала и работников социальных служб.

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