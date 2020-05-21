Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в защите проектов финалистов XVII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в номинации «Интеллектуальная собственность – будущее моей страны».

Л. Гумерова приняла участие в защите проектов финалистов XVII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»

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Л. Гумерова приняла участие в защите проектов финалистов XVII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»

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Л. Гумерова приняла участие в защите проектов финалистов XVII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»

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Л. Гумерова приняла участие в защите проектов финалистов XVII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»

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Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в защите проектов финалистов XVII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в номинации «Интеллектуальная собственность – будущее моей страны».

Сенатор, возглавляющая Экспертный совет конкурса, отметила, что его очный этап впервые проводится в онлайн-формате.

В мероприятии участвовали генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина, руководитель конкурса «Моя страна – моя Россия», проректор РГГУ Лариса Пастухова.

«Как для участников, так и для экспертов изменение формата проведения очных защит проектов – новый востребованный опыт. Сегодня интеллектуальная собственность является драйвером экономического развития. Конкурс помогает талантливым ребятам реализовать лучшие проекты в области новых технологий», — сказала Лилия Гумерова.

Сенатор напомнила, что с 2014 г. в СФ проводится научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность глазами молодежи» совместно с Роспатентом, Минобрнауки РФ, Всероссийской организацией интеллектуальной собственности и рядом других федеральных ведомств и государственных корпораций. «Мы уже провели пять конференций. Приятно осознавать, что с этого года мы объединили наши усилия и теперь это уже общая и большая работа в рамках номинации «Интеллектуальная собственность – будущее моей страны» конкурса «Моя страна — моя Россия», — добавила она.

Глава Комитета СФ сообщила, что участниками номинации стали 819 человек из 36 регионов. К очной защите представлено десять проектов.

По словам Алексея Комиссарова, каждый сезон конкурса «Моя страна – моя Россия» не только привлекает все больше участников. «Мы видим, что растет и число тех, кто выходит в очный этап – а это значит, что и конкуренция становится выше, и число тех, кто стремится к победе».

Как уточнила Лариса Пастухова, с использованием информационных технологий защита проектов пройдет и для номинаций «Мой город», «Экология моей страны», «Моё село», «Моя гостеприимная Россия», а также специальных номинаций «Слово о моей стране» и «Развитие ассоциации выпускников Конкурса». «Защита по другим номинациям пока перенесена на более позднее время. Главная наша задача на сегодняшний день – соблюсти все меры предосторожности, чтобы обезопасить наших участников и экспертов».

Конкурс «Моя страна – моя Россия» является одним из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

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