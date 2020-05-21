Л. Гумерова и А. Варфоломеев приняли участие в заседании Комитета по науке, образованию и культуре Палаты молодых законодателей при СФ

Source: Russia – Council of the Federation

На заседании обсуждались актуальные вопросы развития системы образования в РФ, а также организация дистанционного обучения в период распространения коронавирусной инфекции.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан и заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, координатор Палаты молодых законодателей (ПМЗ) при Совете Федерации Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия приняли участие в заседании Комитета по науке, образованию и культуре ПМЗ.

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В ходе мероприятия обсуждались актуальные вопросы развития системы образования в Российской Федерации, а также организация дистанционного обучения в период распространения коронавирусной инфекции. Речь также шла о необходимости закрепления правового статуса дистанционного образования и о целевой подготовке педагогических кадров в регионах.

Лилия Гумерова рассказала о внесении в Государственную Думу членами профильного Комитета СФ законопроекта, касающегося определения полномочий по установлению порядка применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. «При этом надо понимать, что никто не заменит учителя, традиционную школу, никто и не ставит перед собой такую задачу», — подчеркнула сенатор.

Никто не заменит учителя, традиционную школу, никто и не ставит перед собой такую задачу

По словам парламентария, анализ существующих норм и их применения в сложившихся условиях показал, что в действующем законодательстве имеется ряд пробелов. Она указала на необходимость законодательного закрепления положения о разграничении полномочий Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ в части координации вопросов реализации дистанционных образовательных технологий.

Встреча сенаторов с членами Комитета по образованию Палаты молодых законодателей

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Лилия Гумерова

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Александр Варфоломеев

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Александр Варфоломеев

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Лилия Гумерова

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По мнению Лилии Гумеровой, принятие законопроекта потребует корректировки подзаконных нормативных правовых актов в части регламентации роли и обязанностей педагогических работников, определения перечня преподаваемых в таком формате предметов, выполнения домашних заданий, продолжительности урока, проведения итоговой аттестации и других.

Александр Варфоломеев обратился к участникам заседания с приветственным словом. Сенатор поблагодарил членов Комитета по науке, образованию и культуре ПМЗ за активную совместную с верхней палатой парламента работу, направленную на совершенствование законодательства.

«Все инициативы, которые были озвучены сегодня, а также те, которые не успели озвучить, предлагаю направить письменно в адрес Комитета СФ по социальной политике и Комитета СФ по науке, образованию и культуре для дальнейшего их изучения и проработки», — сказал Александр Варфоломеев.

С актуальной информацией, касающейся системы образования в Российской Федерации, на заседании выступил заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Борис Чернышов.

По вопросам организации дистанционного обучения доклады представили глава постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту Государственного Совета Удмуртской Республики Татьяна Ишматова, депутат Совета депутатов муниципального образования – Полянское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области Вадим Мишин и депутат Собрания депутатов муниципального образования «Кульдурское городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области Иван Фраш.

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