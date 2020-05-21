На Камчатке прокуратура добилась привлечения главы сельского поселения к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе закупок

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Усть-Большерецкого района Камчатского края провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе закупок.

Установлено, что в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» администрация Усть-Большерецкого сельского поселения заключила 17 договоров оказания услуг по благоустройству придомовой территории с одним и тем же исполнителем на общую сумму почти 1 млн рублей.

Фактически группа заключенных договоров представляла собой единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную несколькими договорами для обхода конкурентных процедур.

Аналогичные нарушения выявлены при заключении администрацией 11 договоров оказания услуг по содержанию дорог с одним и тем же исполнителем на общую сумму более 1,5 млн рублей.

В целях устранения нарушений прокуратура внесла представление главе администрации сельского поселения. По результатам его рассмотрения 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В отношении главы возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика).

Государственная инспекция по контролю в сфере закупок Камчатского края признала главу Усть-Большерецкого сельского поселения виновным в совершении правонарушений и назначил наказание в виде штрафов на общую сумму 50 тыс. рублей.

Постановления не вступили в законную силу.

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