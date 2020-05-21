Олег Матыцин: «Минспорт России поддерживает решение Исполкома РФС о возобновлении сезона Российской премьер-лиги с соблюдением необходимых мер безопасности»

Source: Russia Ministry of Sport

Исполком Российского футбольного союза принял единогласное решение возобновить сезон-2019/20 Тинькофф – Российской премьер-лиги с 21 июня. В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 бюро Исполкома РФС с 17 марта приостановило проведение соревнований под эгидой организации. На тот момент в РПЛ было сыграно 22 тура из 30 запланированных.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин: «Минспорт России поддерживает решение Исполкома Российского футбольного союза о возобновлении сезона Российской премьер-лиги. Это большое событие, которого с нетерпением ждали спортсмены и болельщики. Но, безусловно, в сложившейся ситуации с пандемией крайне важно понимание ответственности и соблюдение всех мер безопасности. Ранее Минспорт России разработал рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер в сфере физической культуры и спорта в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. На первом этапе предусмотрены организация и проведение профессиональными спортивными лигами соревнований по командным игровым видам спорта без привлечения зрителей. В регламенте РФС прописаны соответствующие стандарты безопасности, при соблюдении которых можно тренироваться и проводить соревнования. Уверен, болельщики с пониманием отнесутся к тому, что на данном этапе они будут следить за игрой любимых команд из дома».

Пресс-служба Минспорта России

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