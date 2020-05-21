Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ЦНИИмаш#Сириус#Центр Сириус21.05.2020 18:18

Онлайн-встреча в рамках проекта #СириусДома

В рамках проекта #СириусДома сегодня, 21 мая 2020 года, Госкорпорацией «Роскосмос» была организована онлайн-встреча с заместителем начальника отдела научно-технического сопровождения наземной экспериментальной отработки и летных испытаний космических комплексов Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Никитой Залыгаевым на тему «Будущее ракетно-космической техники глазами молодых ученых и специалистов».

Николай рассказал о деятельности молодежных научных лабораторий, организованных на базе инфраструктуры ЦНИИмаш. В их задачи входит углублённая проработка проектов по нескольким актуальным направлениям развития российской ракетно-космической техники с целью проведения прорывных научных исследований и разработок, связанных с достижением новых результатов.

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Образовательный центр «Сириус» реализует просветительский проект #СириусДома, в котором Госкорпорация «Роскосмос» выступает в качестве индустриального партнера. Каждый день в социальных сетях лучшие представители различных сфер в формате «онлайн» рассказывают об особенностях своих профессий.

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