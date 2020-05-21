Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ21.05.2020 10:55

Оперативный космический мониторинг

Госкорпорация «Роскосмос» продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций на всей планете посредством российской орбитальной группировки. В период с 14 по 21 мая 2020 года в МЧС России переданы данные дистанционного зондирования Земли в объеме более 737 тысяч квадратных километров, а в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам — около 25 тысяч квадратных километров по территории Республики Гватемала.

За указанный период космическими аппаратами под управлением оператора космических средств дистанционного зондирования Земли Госкорпорации «Роскосмос» — Научного центра оперативного мониторинга Земли проведен мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций по заявкам МЧС России:

Обстановка в устье реки Бурея в Хабаровском крае;

паводковая обстановка в нескольких районах Республики Саха, Республике Коми и Вологодской области;

природные пожары в Камчатском крае.

Кроме того, в интересах Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам передана информация по мониторингу природных пожаров в Гватемале и последствий прохождения урагана в Республике Бангладеш и Индии. На основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съемка следующих событий:

Cтроительство медицинских центров по борьбе с коронавирусом COVID-19 на территории Российской Федерации;

мониторинг извержения вулкана в Сахалинской области;

мониторинг празднования Дня Черноморского флота в Севастополе и Дня Балтийского флота в Калининграде.

Госкорпорация «Роскосмос» и Научного центра оперативного мониторинга Земли поддерживают оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуаций и проведения спутникового мониторинга пострадавших территорий.

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