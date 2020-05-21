Проблемы правового регулирования пчеловодческой деятельности в РФ рассмотрели в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

«Круглый стол» по этой тематике провели сенаторы А. Майоров и И. Рукавишникова.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия и первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области провели в формате видеоконференции «круглый стол» на тему «Актуальные проблемы правового регулирования пчеловодческой деятельности в Российской Федерации».

В обсуждении приняли участие директор Департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства РФ Дмитрий Бутусов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Светлана Полуляшная, представители Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Всероссийского общественного координационного совета по пчеловодству, а также региональных пчеловодческих ассоциаций и профильных общественных объединений.

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Ирина Рукавишникова подчеркнула, что тематика пчеловодства в аспекте правового регулирования имеет высокую степень актуальности для большинства субъектов России. «В ходе подготовки к сегодняшнему мероприятию мы направили письма в регионы с просьбой предоставить информацию о проблемных вопросах в сфере пчеловодства, а также предложения по их решению. И получили серьезный отклик, причем не только от органов власти, но и от общественных организаций пчеловодов. Все они обязательно будут учтены при подготовке итоговых рекомендаций «круглого стола».

Тематика пчеловодства в аспекте правового регулирования имеет высокую степень актуальности для большинства субъектов России

Она отметила что пчелы играют важную роль в обеспечении биологического разнообразия, а оно в свою очередь выступает одним из важнейших условий устойчивого экономического развития, продовольственной безопасности государства. Еще один важный аспект – без пчелиного опыления практически невозможно возделывание многих сельскохозяйственных культур, производство семян.

По словам сенатора, серьезной проблемой является массовая гибель пчел. Так, в 2019 году по состоянию на конец июля была зафиксирована гибель около 40 тысяч пчелосемей, что составляет чуть менее 1,5 процентов их общего количества на территории нашей страны. Потери зафиксированы в 25 регионах.

«Эта проблема характерна для всего мирового сообщества и является, прежде всего, результатом массированного применения пестицидов в сельском хозяйстве, выращивания генномодифицированных растений, а также распространения опасных для пчел патогенов. В различных странах приняты стратегии и программы по защите пчёл, и этот положительный опыт должен быть учтен в отечественной практике. Также по примеру развитых стран требует эффективной правовой регламентации ввоз на территорию РФ высокотоксичных химических препаратов и контроль за их использованием», — сказала она.

Ирина Рукавишникова отметила, что не соответствует мировому уровню и отечественная нормативная база, регламентирующая производство, хранение и реализацию продуктов пчеловодства, контроль содержания в них тяжелых металлов, пестицидов, антибиотиков.

«Круглый стол» в формате видеоконференции на тему «Актуальные проблемы правового регулирования пчеловодческой деятельности в Российской Федерации»

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Ирина Рукавишникова

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Алексей Майоров

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«Круглый стол» в формате видеоконференции на тему «Актуальные проблемы правового регулирования пчеловодческой деятельности в Российской Федерации»

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Ирина Рукавишникова и Алексей Майоров

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Алексей Майоров

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«Круглый стол» в формате видеоконференции на тему «Актуальные проблемы правового регулирования пчеловодческой деятельности в Российской Федерации»

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«Круглый стол» в формате видеоконференции на тему «Актуальные проблемы правового регулирования пчеловодческой деятельности в Российской Федерации»

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«Круглый стол» в формате видеоконференции на тему «Актуальные проблемы правового регулирования пчеловодческой деятельности в Российской Федерации»

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Ирина Рукавишникова

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Алексей Майоров указал, что пчеловодство в России является одним из важных элементов в структуре агропромышленного комплекса и вносит серьезный вклад в развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, является важным звеном в экологической системе страны.

Пчеловодство в России является одним из важных элементов в структуре АПК и вносит серьезный вклад в развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности

«Специфика пчеловодства такова, что его организация и развитие особенно актуальны для малого бизнеса, личных подсобных хозяйств населения – на их долю приходится почти 94 процента пчелосемей, – подчеркнул сенатор, – Это особенно важно для устойчивого развития сельских территорий в этот непростой период для нашей экономики в целом, связанный с эпидемиологической обстановкой в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».

По словам сенатора, государственная поддержка пчеловодства осуществляется в рамках реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Благодаря господдержке на протяжении ряда лет отмечается поступательный рост производства меда и пчелопродукции. Регионами-лидерами по производству меда традиционно являются Республика Башкортостан, Алтайский и Приморский края.

Алексей Майоров указал, что проблемы развития пчеловодства всегда в центре внимания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. «Совместно с Минсельхозом России мы работаем над совершенствованием законодательства, обсуждаем насущные проблемы и вырабатываем пути их решения», – подчеркнул сенатор.

Парламентарий отметил, что специального закона «О пчеловодстве» в России нет, хотя этот вопрос Минсельхозом России неоднократно поднимался. В настоящее время правовую основу регулирования отношений в области пчеловодства составляют ряд актов федерального законодательства. В то же время в большинстве регионов страны, для которых пчеловодство очень актуально, приняты специальные законы о пчеловодстве, устанавливающие правовые и экономические основы деятельности.

«Мы поддерживаем позицию Минсельхоза России о создании сельскохозяйственных потребительских кооперативов в регионах страны, где этот вид деятельности актуален», – сообщил сенатор.

Также важен вопрос по профилактике отравлений медоносных пчел пестицидами, сказал он.

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