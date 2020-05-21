Прокуратура г. Санкт-Петербурга восстанавливает права ребенка на долю в квартире, приобретенной за счет средств материнского капитала

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга провела проверку соблюдения законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

Установлено, что местная жительница после рождения ребенка купила с использованием средств материнского капитала квартиру, предоставив нотариально заверенное обязательство об оформлении приобретаемого жилья в общую собственность с ребенком.

Однако обязательство по определению размера долей исполнено не было, что лишало несовершеннолетнего прав на имущество, которое должно принадлежать ему в соответствии с законодательством.

В связи с этим прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании матери выделить ребенку долю в квартире с включением в число сособственников.

Требования прокурора судом удовлетворены. Исполнение решения поставлено прокуратурой на контроль.

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