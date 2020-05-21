Прокурору Мурманской области поручено проверить информацию о массовых отказах в оказании финансовой помощи предпринимателям

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральной прокуратурой Российской Федерации в ходе мониторинга средств массовой информации изучена публикация о массовых отказах в приеме заявок предпринимателей на получение финансовой помощи в Мурманской области. В качестве причины отказов указана неготовность регионального Фонда развития малого и среднего предпринимательства обработать значительное количество обращений.

Для проверки информации прокурору Мурманской области поручено тщательно разобраться в сложившейся ситуации, при необходимости мерами прокурорского реагирования обеспечить соблюдение прав хозяйствующих субъектов.

Ход и результаты прокурорской проверки поставлены на контроль в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.

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