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#Роскосмос#Главное21.05.2020 14:44

Роскосмос принял активное участие в акции #МыВместе

По инициативе генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина сотрудники Госкорпорации и организаций российской ракетно-космической отрасли приняли активное участие во Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. В рамках акции среди руководящего состава и сотрудников Госкорпорации «Роскосмос», а также ведущих организаций отрасли был проведен сбор благотворительных средств, которые были перечислены в адрес Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

На призыв Дмитрия Рогозина откликнулись все предприятия ракетно-космической промышленности. Помимо перечисления пожертвований, многие организации принимают участие в волонтёрском движении, оказывают поддержку пожилым и маломобильным гражданам, медицинским работникам, организовывают санитарную обработку городских территорий. Госкорпорация «Роскосмос» с начала распространения угрозы коронавирусной инфекции COVID-19 мобилизовала свои ресурсы, чтобы внести вклад в общее дело борьбы с пандемией. По результатам участия во Всероссийской акции #МыВместе сотрудники организаций Госкорпорации перечислили в фонд акции более 10 млн рублей.

Среди организаций Госкорпорации «Роскосмос» наибольший вклад в сбор благотворительных средств внесли Корпорация «Стратегические пункты управления», НПО Энергомаш и Российские космические системы. Сумма в 1 млн рублей была пожертвована лично главой Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. Кроме того, в рамках мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы, сотрудники Роскосмоса и ее организаций приняли участие в волонтерской акции «Вам, родные» по адресному поздравлению ветеранов Великой Отечественной войны. Акция проходила на трёх территориях присутствия Госкорпорации «Роскосмос» в Московской области и охватила более 250 ветеранов, проживающих в Королёве, Химках и Звёздном городке.

В качестве волонтеров вместе с волонтерскими объединениями приняли участие более 50 сотрудников центрального аппарата и организаций Госкорпорации «Роскосмос», а также специалисты предприятий российской ракетно-космической отрасли.

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Организаторами акции взаимопомощи #МыВместе выступили всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских центров. Во всех регионах России работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты питания пожилым и маломобильным людям. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами. В акции принимают участие уже свыше 90 тысяч волонтеров.

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