Сенаторы обсудили вопросы сотрудничества между Россией и Таджикистаном в сфере образования

Source: Russia – Council of the Federation

В совещании приняли участие Л. Гумерова, К. Косачев, Г. Карасин, Ф. Мухаметшин.

В Совете Федерации в формате видеоконференции состоялось рабочее совещание по вопросам сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан в сфере образования.

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В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Григорий Карасин, КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин, МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области первый заместитель Министра просвещения РФ Дмитрий Глушко, представители Министерства иностранных дел РФ, Министерства науки и высшего образования РФ.

Участники совещания рассмотрели вопросы, касающиеся соглашения между Правительствами России и Таджикистана об обеспечении образовательной деятельности, осуществляемой российскими педагогическими работниками в образовательных учреждениях Республики Таджикистан, а также соглашения об учреждении и условиях функционирования в Республике Таджикистан общеобразовательных организаций в городах Душанбе, Куляб, Бохтар, Турсунзаде и Ходжент, осуществляющих обучение на русском языке.

Российскую Федерацию и Республику Таджикистан связывают отношения стратегического партнерства и союзничества

Константин Косачев подчеркнул, что Российскую Федерацию и Республику Таджикистан связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, которые поступательно развиваются на основе традиций дружбы и взаимного уважения. «Поэтапное строительство пяти школ в пяти городах Таджикистана имеет важное значение для укрепления культурных, просветительских гуманитарных связей между нашими государствами и народами», — сказал сенатор.

Рабочее совещание по вопросам реализации гуманитарных проектов по содействию развития образовательной системы в Республике Таджикистан

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Рабочее совещание по вопросам реализации гуманитарных проектов по содействию развития образовательной системы в Республике Таджикистан

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Рабочее совещание по вопросам реализации гуманитарных проектов по содействию развития образовательной системы в Республике Таджикистан

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Рабочее совещание по вопросам реализации гуманитарных проектов по содействию развития образовательной системы в Республике Таджикистан

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Рабочее совещание по вопросам реализации гуманитарных проектов по содействию развития образовательной системы в Республике Таджикистан

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Рабочее совещание по вопросам реализации гуманитарных проектов по содействию развития образовательной системы в Республике Таджикистан

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Рабочее совещание по вопросам реализации гуманитарных проектов по содействию развития образовательной системы в Республике Таджикистан

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Рабочее совещание по вопросам реализации гуманитарных проектов по содействию развития образовательной системы в Республике Таджикистан

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Рабочее совещание по вопросам реализации гуманитарных проектов по содействию развития образовательной системы в Республике Таджикистан

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Рабочее совещание по вопросам реализации гуманитарных проектов по содействию развития образовательной системы в Республике Таджикистан

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По мнению Лилии Гумеровой, отдельного внимания требуют вопросы, касающиеся параметров реализации гуманитарного проекта по направлению российских учителей для работы в школы Таджикистана в предстоящем учебном году, а также перспективы подготовки педагогических кадров для школ Республики с русским языком обучения.

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