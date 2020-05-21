Совет Федерации предлагает освободить от налогов отрасли, наиболее пострадавшие от коронавируса

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Н. Федоров направил в Правительство РФ письмо с предложениями палаты по подготовке общенационального плана действий по восстановлению экономики.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики направил на имя первого заместителя Председателя Правительства РФ Андрея Белоусова письмо с предложениями палаты по подготовке общенационального плана действий по восстановлению экономики.

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Экономический блок предложений включает, в частности, меры по изменению налогового законодательства. Палата предлагает Правительству освободить от налогов за второй квартал не только малый и средний бизнес, но и другие предприятия из пострадавших от пандемии коронавируса отраслей.

Экономический блок предложений включает меры по изменению налогового законодательства

В числе предложений палаты – предоставление льгот по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для социально ориентированных некоммерческих организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Предлагается изменить порядок налогообложения налогом на имущество организаций движимого имущества, распространив норму исключительно на вновь зарегистрированное имущество и определив конкретный перечень движимого имущества.

Высказано предложение оказать поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства путем продления действия системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов деятельности или обеспечить комфортный переход налогоплательщиков, применявших ЕНВД, на иные системы налогообложения с учетом расширения сфер их применения.

Субъектам РФ рекомендовано стимулировать применение инвестиционного налогового вычета на своей территории.

Среди предложений палаты — распространить налог на профессиональный доход самозанятых на иностранцев.

В сфере развития экономики предлагается ускорить темпы газификации субъектов Российской Федерации за счет средств газоснабжающих организаций и федерального бюджета.

Семьям, в которых родился третий или последующий ребенок, предложено предоставить право на субсидии в 450 тысяч рублей для погашения ипотеки.

Ряд предложений касается режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. В частности, предлагается установить особенности регулирования трудовых отношений в таких условиях и порядок применения гибких форм занятости, в том числе удаленной, дистанционной, надомной работы, а также временной, сменной и сезонной работы.

СФ считает необходимым продолжить работу по совершенствованию законодательного регулирования вопросов реализации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательных организациях в условиях введения режима повышенной готовности (или чрезвычайной ситуации) в целях обеспечения непрерывности образовательного процесса.

Необходимо продолжить развивать применение информационных технологий в сфере охраны здоровья, методы персонализированной медицины, технологий, направленных на превентивное выявление и лечение различных хронических заболеваний

Предлагается позволить участникам гражданского, арбитражного и административного судопроизводств участвовать в судебных заседаниях удаленно, с использованием личных средств видеоконференц-связи с подтверждением своей личности через портал государственных и муниципальных услуг.

Важно также уточнить административную и уголовную ответственность в части усиления мер защиты компьютерной информации, содержащей персональные данные.

Предлагается обеспечить защиту прав потребителей в сфере электронной торговли в новых условиях, с учетом возросшей роли дистанционной торговли.

Нужно создать условия для эффективного противодействия мошенничеству с использованием подмены абонентских номеров, защиты от спам-рассылок.

Все эти пункты, предложенные Советом Федерации, содержат конкретные предложения по изменению и дополнению законодательства. Работа по подготовке соответствующих законодательных инициатив уже началась. Часть документов внесена в Государственную Думу, ряд законопроектов находятся в высокой стадии готовности или направлены для получения отзыва в Правительство, сказал Николай Федоров.

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