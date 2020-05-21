Совещание о ситуации в системе образования

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги! Здравствуйте!

Сегодня, как и договорились, рассмотрим ситуацию в системе образования, оценим перспективные задачи и текущие вопросы, которые сегодня волнуют наших граждан: и детей, и взрослых, их родителей.

Конечно же, окончание нынешнего учебного года выдалось сложным. Но сразу хочу сказать, что российская система образования и наши школьники, студенты, их наставники выдержали эти испытания и выдержали достойно.

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Одной из самых первых, неотложных мер по борьбе с эпидемией коронавируса стал перевод школ, колледжей, вузов на дистанционный режим работы. Это было трудное решение, но убеждён, абсолютно верное. Мы исходили, как уже говорил не один раз, из главного – необходимо защитить жизнь, здоровье, в данном случае – детей, молодёжи, учителей и преподавателей.

Хорошо понимаю, что учить и учиться в таких экстраординарных условиях было непросто. Серьёзно выросла нагрузка на педагогов, нужно было быстро осваивать новые технологии, наладить саму технику, иначе готовиться и к урокам. Не только в учебные часы, но практически постоянно должны были находиться на связи с учениками преподаватели: помогать, подсказывать, объяснять. Думаю, что и для родителей значимость, важность учительского труда в эти недели открылась по-новому. Учебный процесс буквально проходил у них на глазах – ведь дети занимались дома. И мамы, и папы, и дедушки, и бабушки могли видеть, как много учителя вкладывают в своих воспитанников.

Для школьников – это также был серьёзный экзамен, испытание ответственности, да и самостоятельности, когда главная мотивация – это именно твоё желание учиться. Убеждён, этот опыт обязательно пригодится в будущем, тем более что сейчас, в настоящее время, необходимо впитывать новые знания практически всю жизнь.

Хотел бы поблагодарить школьников и студентов, педагогов, родителей за ваше терпение, за взаимную поддержку. Сказать самые добрые слова старшеклассникам, студентам, которые не только учились, но и принимали самое активное участие в добровольческих, волонтёрских акциях, помогали соседям, людям пожилого возраста.

Конечно, при организации дистанционного обучения в масштабе всей страны были и сложности. Это естественно, ведь такой практики не было ни у нас, да и вообще в мире. Нужно объективно оценить результаты, в начале следующего учебного года обязательно организовать контроль полученных за этот период знаний. При необходимости выделить дополнительное время на то, чтобы повторить пройденный материал, закрыть пробелы, закрепить материал. Если какие-то сложности возникли, их нужно будет исправить.

В то же время повторю: мы все приобрели уникальный опыт. И он должен работать на повышение качества, доступности образования, на развитие передовых, дистанционных образовательных технологий. Чтобы дети, где бы они ни жили, могли слушать лекции, уроки ведущих преподавателей. Чтобы учитель мог индивидуально работать с учениками, которым необходима дополнительная поддержка. В этой связи необходимо ускорить нашу работу по развитию современной информационной инфраструктуры в образовании, в том числе подключение школ к скоростному Интернету.

«Цифра», телекоммуникации открывают колоссальные возможности, вы это все хорошо знаете. Но, конечно же, они не заменят живого общения учителя и ученика, творческой, командной, товарищеской среды школ, вуза, колледжа. Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит и вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию. Тем более что система образования не только учит, но и воспитывает, во многом формирует личность, передает ценности и традиции, на которых основано наше общество. Говорил об этом в Послании текущего года, в том числе, приняли тогда решение о специальных федеральных доплатах в 5 тысяч рублей в месяц для классных руководителей, на которых лежит особая ответственность за воспитание, за работу с детьми. Такая мера начнет действовать с начала нового учебного года.

Хотел бы также сказать, что направил в Государственную Думу поправки в закон «Об образовании». Их смысл – укрепить, акцентировать воспитательную составляющую отечественной образовательной системы.

Эти и многие другие системные вопросы предлагаю предметно обсудить на предстоящем осенью заседании Государственного Совета, который, как мы договаривались, будет посвящён вопросам образования.

Уважаемые коллеги!

В эти дни почти 692 тысячи школьников нашей страны заканчивает 11-й класс. И хотел бы отдельно остановиться на вопросе, который сейчас волнует выпускников и родителей, а именно – что будет с Единым государственным экзаменом.

Не скрою, на этот счёт поступали самые разные предложения, в том числе в этом году, учитывая сложную ситуацию, предлагалось полностью его отменить.

Что считаю важным подчеркнуть. За более чем десятилетие ЕГЭ, несмотря на все проблемы, а их было много, мы об этом знаем хорошо, все-таки стал эффективным механизмом объективной оценки знаний. Правила установлены в рамках этих экзаменов понятные, справедливые, на мой взгляд, достаточно удобные.

Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране: он начнётся 29 июня. При этом школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме.

Подчеркну, ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов. Такое решение является исключением, носит временный характер.

Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия. Что сейчас особо важно для людей – зачисление пройдет в августе. Кроме того, для выпускников школ, которые по весомым причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях. То есть начать учиться уже осенью, не теряя целого года.

Рассчитываю, что учёба для всех первокурсников страны с учетом эпидемиологической ситуации начнётся без больших потерь времени. Мы также уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года.

И ещё. Считаю также необходимым предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ не только в летний период в июне и в августе, но и в течение следующего учебного года.

Конечно, нам важно обеспечить доступность бесплатного высшего образования, поддержать молодых людей. В Послании предложил ежегодно, начиная с 2021 года, увеличивать количество бюджетных мест в вузах по приоритетным направлениям развития экономики, социальной сферы. И отдавать эти места преимущественно в вузы регионов. Считаю, что мы должны пойти на такой шаг уже в текущем году и выделить дополнительные бюджетные места, чтобы не менее 60 процентов выпускников школ смогли претендовать на бесплатное обучение в высших учебных заведениях.

Сегодня прошу доложить в деталях, как будет организован процесс проведения ЕГЭ. И прежде всего, это касается обеспечения безопасности детей, строгого соблюдения всех санитарных требований, что в полной мере относится и к организации летнего отдыха.

Тема эта крайне важная для миллионов российских семей. Почему особенно сегодня это так важно? Потому что предприятия, организации в ближайшие месяцы будут восстанавливать деловую активность в полном объеме, и не все родители смогут взять отпуск, провести достаточно времени с детьми, поэтому все вопросы организации летнего отдыха должны быть отлажены. Отлажены до мелочей.

Отдельно предлагаю обсудить и дополнительные меры поддержки вузов, других федеральных учреждений, а также вопросы трудоустройства студентов. Большой, очень большой комплекс тех задач, которые мы должны будем вместе с вами решать.

Давайте перейдем непосредственно к обсуждению всех предложенных тем. Слово – Сергею Сергеевичу Кравцову. Пожалуйста.

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